王奕翔獲陳柏豪「學長愛」指導　點名最想對決王威晨「從小看到大」　

▲王奕翔。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿牛棚新秀王奕翔今年靠著穩定表現擠進開季一軍名單，面對即將展開的新賽季，王奕翔直言，相較一味追求更快球速，自己更重視在場上維持穩定表現，也希望新球季能夠健康投完整季。

談到對今日對手中信兄弟打線的印象，王奕翔提及，兄弟1到9棒都不好對付，其中最讓他印象深刻、也最想對決的打者是隊長王威晨。

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他表示，王威晨在中職征戰多年，打擊技巧相當成熟，自己也從小看到大，如今若有機會在場上正面交手，會是很特別的經驗。

王奕翔說，「我看威晨學長在中職打了很久，打擊技巧就是很好，想對決看看，因為我覺得對這種難纏的打者，反而是需要自己去運用頭腦，然後去面對這個打席。」

對於「從小看到大」部分，王奕翔笑說國中、高中時期對這位學長的表現早有印象，「因為那時候有時候都會看，就很常看到威晨學長打很兇，就會想投看看。」

在球隊裡，王奕翔也有一位特別常交流請教的學長，就是同樣出身西苑高中的陳柏豪，由於兩人有學長學弟淵源，平時也常一起傳接球，讓他在適應職棒環境時獲得不少幫助。

王奕翔透露，「他也會告訴我很多、教我很多東西，像我一進來，其實賽前大家有一些訓練行程，我也不太知道，柏豪學長就說他會帶著我，我就跟著他做。」

身為備受矚目的年輕火球男之一，王奕翔對於外界關注的球速議題也有自己的看法；他坦言球速成長當然很重要，畢竟自己還年輕，仍有持續往上的空間，也在訓練上投入不少心力；不過相較刻意追求數字，他認為投球穩定度才是現階段更重要的課題。

對於新人球季的期待，王奕翔並沒有設定太遙遠的目標，而是選擇把焦點放在每一次出賽、每一個細節上；他強調，最重要的就是保持健康，踏實完成整個球季。

他表示，「目標我不會放得太遠，我只希望就是把每一場、每個細節都做好，然後能夠健康打完一整季。」