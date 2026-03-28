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興奮大於緊張！樂天小將王奕翔首闖開季名單　盼在大巨蛋登板

▲樂天桃猿王奕翔。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天桃猿王奕翔。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

衛冕軍樂天桃猿牛棚小將王奕翔在今年官辦熱身賽表現亮眼，4場出賽合計投4局僅被敲1支安打，送出3次三振、1次四壞球保送，防禦率維持完美的0.00，也憑藉穩定內容順利擠進開季名單。

對於首度入選開季名單，王奕翔坦言，自己在春訓、熱身賽階段就感覺狀況不錯，也一直期待能爭取到這個機會，如今真的如願，接下來只希望把握機會好好表現。

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雖然熱身賽投出不錯內容，但王奕翔透露，自己其實直到正式公告前都還不敢篤定已經入選；他表示，「昨天在這邊練習的前一天在群組裡面發，我才知道有進開季的名單這樣。」

首次踏進臺北大巨蛋，也讓王奕翔留下深刻印象；他直言自己現在的心情是興奮大於緊張，尤其想到有機會在大巨蛋登板，更讓他充滿期待。

不過王奕翔也明白，熱身賽與正式開季後的一軍例行賽，氛圍與張力勢必截然不同；他說，「緊張的點是因為，畢竟熱身賽跟開季一軍例行賽的張力會不太一樣，所以我覺得如果有上去丟，一定是會緊張。」

至於新球季在牛棚的角色安排，王奕翔表示，投手教練川岸強並沒有特別明確設定定位，「就是以後援這一塊為主，我就是把自己準備好，然後他叫到我就是上去好好表現這樣。」

關鍵字： 樂天桃猿、中信兄弟、中華職棒、中華職棒開幕戰、臺北大巨蛋

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