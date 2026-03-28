貝茲後開轟後秀「由伸流標槍動作」　球迷熱議：成果太明顯

▲貝茲（Mookie Betts）模仿山本由伸標槍。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇27日（台灣時間28日）在主場迎戰響尾蛇，貝茲（Mookie Betts）轟出本季首支全壘打，一棒逆轉戰局。不只火力爆發，他回到休息區後還秀出「由伸流姿勢」，模仿山本由伸的訓練動作，讓美國轉播當場驚呼：「他在模仿！」

比賽3局時，道奇1比2落後，1出局一、二壘有人，貝茲鎖定先發投手尼爾森（Ryne Nelson）一顆外角高的四縫線速球，將球轟向右中外野看台，擊出逆轉3分砲。他在跑壘時一路跳躍慶祝，情緒完全釋放。

回到休息區後，隊友羅哈斯（Miguel Rojas）率先做出雙手張開、左右擺動的動作，隨後貝茲也挺胸展臂，模仿類似標槍訓練的準備姿勢。這一套動作正是他休季期間向山本由伸團隊學習的訓練內容。

這一幕也被當地轉播捕捉，加州電視台《SportsNet LA》球評赫許海瑟（Orel Hershiser）看到後忍不住說：「喔！他在模仿休季的訓練！」主播戴維斯（Joe Davis）則笑回：「矢田老師！」點出貝茲向山本訓練師矢田修學習的背景。

事實上，貝茲休季期間曾接受矢田修指導，導入類似標槍投擲的動作來強化身體連動與爆發力，如今開季首轟就炸裂，也被外界解讀為「訓練成果直接兌現」。

這段「由伸流動作」也在社群掀起討論，球迷紛紛留言「成果太明顯」、「矢田老師會很驕傲」，讓這發全壘打不只改變戰局，也成為場邊最吸睛的一幕。