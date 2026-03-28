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守護者怪力新星大聯盟生涯強勢開局！德勞特連2戰開轟寫紀錄

▲德勞特（Chase DeLauter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德勞特（Chase DeLauter）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

克里夫蘭守護者怪力新秀外野手德勞特（Chase DeLauter）持續展現驚人長打火力，於台灣時間28日對戰西雅圖水手之戰再度開轟，在生涯例行賽前兩場比賽累積3支全壘打，寫下罕見紀錄，成為自1900年以來第3位達成此壯舉的球員。

德勞特前一戰完成大聯盟例行賽初登場即繳出單場雙響砲，本場延續火燙手感，在首局首打席面對水手先發投手柯比（George Kirby），鎖定1好0壞時的一顆滑球，將球轟向右外野，飛行距離達360英尺（約110公尺），擊球初速高達99.4英里（約160公里），展現優異擊球品質。

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這發全壘打不僅讓他連兩戰開轟，也讓他與史托瑞（Trevor Story）、康寧漢（Joe Cunningham）並列歷史紀錄，成為大聯盟史上極少數能在生涯前兩場例行賽就累積3轟的打者。更巧合的是，該球落點與他前一戰的首轟幾乎如出一轍，再次越過外野手雷利（Luke Raley）伸長的手套，形成相似畫面。

德勞特此役依舊擔任第2棒，排在關（Steven Kwan）與拉米瑞茲（José Ramírez）之間，顯示球隊對其打擊能力的高度信任。事實上，他的潛力早在小聯盟時期便備受關注，儘管因傷影響，自2022年選秀首輪入選後僅累積138場出賽，但仍被視為守護者未來打線核心之一。

值得一提的是，德勞特早在去年10月美聯外卡系列賽第2戰便曾短暫登上大聯盟舞台，如今相隔近半年正式展開例行賽生涯，並迅速以長打表現站穩腳步。

從傷病陰影到開季爆發，德勞特用連續兩場比賽的強勢演出證明自身價值，也讓守護者球迷長久以來的期待獲得回報，若能持續維持火燙手感，這位24歲新星有望在本季迅速崛起，成為聯盟矚目的新生代長打代表。

關鍵字： MLB克里夫蘭守護者德勞特

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