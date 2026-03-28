大失準！SGA單場三分球10投0中　驚險延續紀錄率雷霆逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），28日在主場迎戰芝加哥公牛之戰，面臨外線徹底熄火，全場竟出現三分球「10投0中」的離譜狀況。所幸他仍持續展現「買犯」威力，全場轟下25分，將單場連續得到20分的紀錄延續至134場，也幫助雷霆以131比113逆襲擊敗公牛。

前役不敵塞爾提克，終止12連勝的雷霆今天重新來過，在主場迎戰風城軍團來訪，但上半場聯盟龍頭雷霆卻和公牛打得難分難捨，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大前14投中5，三分球上半場更是7投0中，也讓雷霆半場打完以62比67落後。

下半場開打後，吉爾吉斯-亞歷山大雖然持續外線手感低迷，但他開始製造犯規站上罰球線，並且用招牌中距離跳投搶分，雷霆第3節打出15比0攻勢，3節打完逆轉取得7分超前公牛。

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反觀公牛雖然上半場打出佳作，但下半場團隊攻守節奏都被雷霆帶走，加上得分火力也開始銳減，最終雷霆甩開公牛糾纏，最終以18分之差贏球，賽季第58勝到手。

雷霆此戰仍以吉爾吉斯-亞歷山大的25分、5助攻、3阻攻，華勒斯（Cason Wallace）則貢獻21分。公牛方面則以塞克斯頓（Collin Sexton）替補攻下22分最佳，瓊斯（Tre Jones）21分、7籃板、9助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大即便三分球10投0中，仍轟下25分率領球隊逆轉擊敗公牛。（圖／路透）