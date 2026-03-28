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五屆金手套外野手海沃德退役！曾在一場「雨中演說」改變歷史

▲海沃德（Jason Heyward）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲海沃德（Jason Heyward）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

擁有世界大賽冠軍與5座金手套榮耀的外野手海沃德（Jason Heyward），於台灣時間28日透過《MLB Central》節目宣布退休，結束長達16年的大聯盟生涯。

海沃德上季效力於聖地牙哥教士，共出賽34場，這也是他大聯盟生涯第16個球季，他職涯橫跨亞特蘭大勇士、聖路易紅雀、芝加哥小熊、洛杉磯道奇與休士頓太空人等隊，其中又以在小熊時期最具代表性。

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海沃德生涯最大成就之一，來自2016年隨小熊奪得世界大賽冠軍，終結球隊長達108年的冠軍荒，當年他在G7延長賽前的雨中休息室演說，被視為扭轉氣氛的關鍵之一，最終幫助球隊完成歷史性勝利，也讓他的領袖價值深植球迷心中。

2007年選秀首輪由勇士挑中的海沃德，於2010年升上大聯盟即入選明星賽，該季出賽142場繳出0.277打擊率、上壘率0.393與長打率0.456的成績，最終在國聯新人王票選中名列第2，展現出頂級新秀身手。

之後他在勇士與紅雀持續繳出穩定表現，並於自由市場與小熊簽下8年1億8400萬美元合約，成為隊史最大自由球員合約，雖然打擊表現未完全符合外界期待，但其防守能力與場上影響力，仍讓他在芝加哥時期拿下2座金手套獎，並長期鎮守右外野。

談到退休決定，現年36歲的海沃德表示，「我很開心，也很期待迎向球場之外的生活。」他也提到，未來希望能以不同身分回饋棒球界，「我希望能成為年輕球員的導師，也期待以球迷的角度，看看自己還能如何為這項運動付出。」

他同時向一路支持他的所有人致謝，「感謝球迷、隊友、教練、工作人員與球團，謝謝你們讓我實現夢想。」

儘管正式退休，海沃德仍表示自己「還沒準備好完全離開棒球」，未來不排除朝教練或球團營運方向發展。此外，他也在2023年創立「Jason Heyward棒球學院」，持續投入基層培育。

關鍵字： MLB海沃德退休

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