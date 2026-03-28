運動雲

>

鄭宗哲狙擊唐天賜本季首安出爐！貢獻唯一打點　紅襪3A仍吞敗

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小聯盟3A新球季開打，旅美好手鄭宗哲首戰就有表現，效力波士頓紅襪3A的他，首打席即敲出安打，並在關鍵時刻貢獻打點，拿下球隊全場唯一1分。不過最終球隊仍以1比3不敵對手，吞下開季首敗。

鄭宗哲此役擔任先發第7棒游擊手，2局下1出局迎來本季首打席，在1好2壞情況下，擊出擊球初速99.9英里（約160.8公里）的右外野滾地安打，本季第一打席就首安就開張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他面對的投手是紐約大都會潛力新秀唐天賜（Jonah Tong），這支安打也是對方本場唯一被擊出的安打。唐天賜先發4局送出4次三振、2次四壞球保送，未失分，雖然用球數達73球，但整體壓制力十足。

鄭宗哲後續打席未再敲安，5局下面對左投塞維里諾（Anderson Severino）遭三振，7局下擊出滾地球出局。不過8局下1出局滿壘時，他擊出一壘滾地球雖形成出局，但仍帶回紅襪3A此役唯一分數。

另一方面，同樣從3A開季出發的台灣野手李灝宇則暫時無法上場。效力底特律老虎3A的他，因左腹斜肌拉傷被列入傷兵名單。李灝宇原本預計參加世界棒球經典賽，但在賽前臨時退賽，回到美國後雖曾在小聯盟熱身賽出賽，仍未趕上開季登場。

關鍵字： 鄭宗哲李灝宇小聯盟紅襪3A棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

古林睿煬本季初登場後援失守吞敗　火腿5比6不敵軟銀

古林睿煬本季初登場後援失守吞敗　火腿5比6不敵軟銀

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

HVL五局大戰驚險晉級！鶯歌馬德蓉飆26分退中山工商、明挑戰衛冕軍東山

HVL五局大戰驚險晉級！鶯歌馬德蓉飆26分退中山工商、明挑戰衛冕軍東山

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

熱門新聞

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

2大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

3林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力

4中信兄弟公布2026年調薪

5宿敵吼叫天后退役！戴資穎感性致敬

最新新聞

1守護者新星生涯強勢開局！連2戰開轟

2貝茲後開轟後秀「由伸流標槍動作」

3五屆金手套外野手海沃德退役！

4SGA外線失準　雷霆仍強勢逆轉勝

5柯蕭再踏投手丘投球　領戒感動全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【各門市活動急取消】女店員遭前男友割喉身亡！　東京池袋寶可夢中心暫休業

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

【什麼畫面????】騎士滾上車頂驚險落地「下半身失蹤」整個人傻了

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366