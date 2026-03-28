鄭宗哲狙擊唐天賜本季首安出爐！貢獻唯一打點　紅襪3A仍吞敗

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小聯盟3A新球季開打，旅美好手鄭宗哲首戰就有表現，效力波士頓紅襪3A的他，首打席即敲出安打，並在關鍵時刻貢獻打點，拿下球隊全場唯一1分。不過最終球隊仍以1比3不敵對手，吞下開季首敗。

鄭宗哲此役擔任先發第7棒游擊手，2局下1出局迎來本季首打席，在1好2壞情況下，擊出擊球初速99.9英里（約160.8公里）的右外野滾地安打，本季第一打席就首安就開張。

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他面對的投手是紐約大都會潛力新秀唐天賜（Jonah Tong），這支安打也是對方本場唯一被擊出的安打。唐天賜先發4局送出4次三振、2次四壞球保送，未失分，雖然用球數達73球，但整體壓制力十足。

鄭宗哲後續打席未再敲安，5局下面對左投塞維里諾（Anderson Severino）遭三振，7局下擊出滾地球出局。不過8局下1出局滿壘時，他擊出一壘滾地球雖形成出局，但仍帶回紅襪3A此役唯一分數。

另一方面，同樣從3A開季出發的台灣野手李灝宇則暫時無法上場。效力底特律老虎3A的他，因左腹斜肌拉傷被列入傷兵名單。李灝宇原本預計參加世界棒球經典賽，但在賽前臨時退賽，回到美國後雖曾在小聯盟熱身賽出賽，仍未趕上開季登場。