道奇打線展現威力！大谷翔平、塔克連續保送　貝茲3分砲主場沸騰

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間28日主場迎戰亞利桑那響尾蛇，打線在第3局展現長打威力完成逆轉，其中大谷翔平選到關鍵四壞球串聯攻勢，最終由貝茲（Mookie Betts）轟出逆轉3分砲，一棒超前比數，讓主場球迷沸騰。

大谷此役擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，第3局1人出局迎來第2打席，面對先發投手尼爾森（Ryne Nelson）展現耐心選球能力，在滿球數情況下冷靜目送第8球偏低滑球，獲得四壞保送上壘。

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值得一提的是，該打席中曾出現自動好壞球判定系統（ABS）介入判決的情況，原本被判為壞球的外角直球，在挑戰後改判為好球，成為大谷生涯首次於正式比賽中體驗ABS判定。

在大谷上壘後，新加盟的外野手塔克（Kyle Tucker）同樣選到四壞球，為球隊製造得點機會，隨後由第3棒貝茲（Mookie Betts）將球轟向右中外野看台，擊出關鍵逆轉3分全壘打。

Shohei Ohtani walked

Kyle Tucker walked

Mookie Betts HR pic.twitter.com/2mXxIkM77e — The Baseball Laboratory (@BaseballLabX) March 28, 2026

另外，該局除了貝茲的長打外，首次進入開季名單的年輕球員弗里蘭（Alex Freeland）也炸裂一發右外野陽春全壘打。