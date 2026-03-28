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統一獅與臺鐵攜手合作 永康火車站結合獅隊形象成為特色主題車站

▲ 統一獅與臺鐵攜手合作 永康火車站結合獅隊形象成為特色主題車站。（圖／統一獅）

▲ 統一獅與臺鐵攜手合作 永康火車站結合獅隊形象成為特色主題車站。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

2026統一7-ELEVEN獅主場前進亞太成棒主球場，全年度規劃48場主場賽事，本週日3.29中職亞太成棒主球場首戰，吸引超過2.1萬位球迷進場鬥陣起行。

前進亞太成棒主球場賽事， 永康火車站成為重要樞紐，也是距離亞太成棒主球場最近大眾交通據點，往返約15分鐘車程， 球隊也在永康火車站分別平日、假日均有安排棒球接駁專車，服務棒球迷進場觀賞職棒賽事。

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今年統一獅與臺鐵共同攜手合作，將永康火車站改裝再出發，成為棒球特色主題車站，月台結合統一獅選手形象設計，讓民眾一踏上永康火車站月台感受滿滿棒球熱情，球隊也與臺鐵達成合作共識，未來將結合不同行銷主題規劃，讓永康火車站乘載棒球迷滿滿的回憶。

3.29中職統一獅亞太首戰熱鬧盛會，當天臺鐵公司也特別準備深受民眾喜愛的台鐵排骨便當、 於WBC經典賽期間開發的「全壘打特色便當」及各式商品，限量販售。

球隊也特別準備小禮物贈送活動當日現場購買台鐵便當的球迷們，歡迎大家來到永康火車站，鬥陣起行前進亞太成棒主球場。

今年球季球隊也特別推獅子軍點將錄印章搜集冊，特別在永康火車站設置專屬紀念戳章，歡迎喜歡收藏各種不同紀念章球迷們，把握千載難逢機會，一起來永康火車站走一趟。

2026年統一獅亞太主場賽事交通接駁資訊

永康火車站>>>和順轉運站(步行 5 分抵達球場) 平日：16:25、16:35、16:45、17:55、18:00、18:05、19:15、19:20、19:25 假日：13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30。

回程時間： 比賽結束/賽後活動結束20分鐘後發車，車滿後即出發上車地點：和順轉運站第2或第3月台。

備註：1、本路線平日沿途停靠「永康轉運站」，抵達時間約永康火車站出發後10~15分鐘實際抵達時間依路況調整。

2、永康轉運站抵達時若滿車，考量行車安全，請搭乘下一班班次或轉乘臺南市公車5路、 904路及905路。

3、假日無停靠永康轉運站，假日永康轉運站>>>和順轉運站，另外開設專車。

4、搭乘棒球接駁車，需持當日賽事預售票才可搭乘，上車時查驗。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

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