最強第六人普里查德轟36分　塞爾提克終結老鷹3連勝

記者杜奕君／綜合報導

過去15戰只輸1場的亞特蘭大老鷹，28日踢館交手波士頓賽爾提克，此戰綠衫軍雖然當家砍將布朗（Jaylen Brown）因左腳阿基里斯腱傷勢無法上陣，但球隊「最強第六人」普里查德（Payton Pritchard）發揮出色，全場轟下36分、7籃板、4助攻，幫助塞爾提克以109比102終止老鷹3連勝，綠衫軍拿下本季第49勝，戰績持續高居東區第2位。

例行賽進入最終階段，各隊也開始激烈「名次卡位戰」，今日塞爾提克主場迎戰近況火燙的老鷹，雙方就打出高張力對決，綠衫軍當家砍將布朗因傷缺陣，大傷復出的少主坦圖（Jayson Tatum）則是上半場手感冰冷，14投僅1中，所幸普里查德展現強勢得分爆發力，但作客的老鷹在明星前鋒強森（Jalen Johnson）領軍下，上半場仍取得60比55領先。

下半場開打後，坦圖終於找回手感，3、4節合計10投7中，加上普里查德持續火燙手感全場狂轟36分，綠衫軍成功上演逆轉戲碼，以7分擊敗老鷹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

塞爾提克全場以普里查德23投13中拿下36分、7籃板、4助攻最高，坦圖24投8中拿下26分、12籃板、5助攻。

終止3連敗的老鷹方面，一哥強森拿下29分、6籃板、6助攻，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）20分、4籃板、5助攻、2抄截。

▲塞爾提克普里查德轟下36分，率隊終止老鷹3連勝。（圖／路透）