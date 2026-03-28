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悍將「薪」情大突破一軍保障10萬　隊長范國宸獲5年4100萬大約

▲ 富邦悍將新球季「薪」情出爐！團隊薪資漲10%、隊長范國宸獲5年4100萬大約。（圖／富邦悍將提供）

▲ 富邦悍將新球季「薪」情出爐！團隊薪資漲10%、隊長范國宸獲5年4100萬大約。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將今公布新球季議薪結果，雖然去年球季整體成績不如預期，但陣中多位主力球員仍獲得加薪肯定。

隊長范國宸去年球季繳出91支安打、13發全壘打，打擊率2成75、長打率 4成53的優異成績，其中全壘打數是生涯新高，長打率也是近6年最佳，季後符合自由球員資格，但在申請期限前與球隊達成新合約共識；悍將與范國宸簽下5年複數年合約，合約總值4100萬元。

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去年球季拿下15次中繼成功，獲選最佳進步獎的中繼投手李吳永勤獲得11萬元加薪，新球季月薪20萬元；入選新人王的林栚呈也獲得8萬元加薪，新球季月薪為17萬元。

悍將多位複數年約球員達成激勵條件，陳仕朋複數年約第二年，新球季加薪3萬、月薪53萬元，守護神曾峻岳複數年約第二年，新球季加薪5萬、月薪43萬元；中繼投手吳世豪去年球季30場出賽，每局被上壘率1.01，防禦率1.05皆是生涯最佳，獲得加薪6萬、新球季月薪19萬元。

先發投手黃保羅加薪7萬，新球季月薪18萬；先發投手李東洺加薪5萬、新球季月薪17.5萬元；游霆崴加薪4萬，新球季月薪18萬。

部分球員薪資調整，王浩原減薪2萬元，新球季月薪33萬元；江國豪新球季月薪調整為18萬元；歐書誠減薪4萬，新球季 月薪13萬元。

野手複數年約部分申皓瑋複數年約第二年加薪8萬元，本季月薪45萬；王正棠複數年約第二年，本季月薪持平36萬；戴培峰複數年約第二年加薪4萬，本季月薪38萬元。

去年球季出賽85場生涯新高、繳出3成02打擊率的內野手林澤彬加薪10.5萬元，新球季月薪18.5萬元；捕手豊暐獲得加薪5.5萬元，新球季月薪15萬元；周佳樂加薪5萬元，新球季月薪14萬元，陳真加薪3.5萬元，新球季月薪15萬元；董子恩加薪2萬元，新球季月薪19萬元。

另外部分球員薪資減薪調整，張進德減薪6.5萬元，新球季月薪21.5萬元，高國麟減薪6.5萬元，新球季月薪22.5萬元，李宗賢減薪2萬元，新球季月薪27萬元。

另外悍將也在今年度調漲一軍球員基本起薪至月薪10萬元，團隊整體薪資成長10%，球團表示，透過運科設備的投資、訓練環境的升級以及薪資待遇的提升，致力於建構完善的職棒舞台，期盼球員在無後顧之憂的環境下，能於新球季全力拚戰，為球隊及所有支持悍將的家人們打出耀眼的表現。

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、CPBL

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