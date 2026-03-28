傳奇回歸！柯蕭再踏投手丘投球　領冠軍戒指感動全場

▲柯蕭（Clayton Kershaw）重返道奇球場。（圖／截自X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大聯盟生涯皆效力於洛杉磯道奇、並於上季結束後正式引退的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），於台灣時間28日重返道奇球場，出席球隊為慶祝上季奪得世界大賽冠軍所舉行的戒指頒發儀式，這位昔日王牌再度踏上熟悉的場地，現場球迷以熱烈掌聲與歡呼迎接，氣氛溫馨動人。

柯蕭今日身穿背號「22」球衣登場，輝煌職涯的經典身影再度重現，他在儀式中擔任開球嘉賓，面對擔任捕手的隊友弗里曼（Freddie Freeman）投出一記不落地好球，贏得全場喝采。

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Dodgers brought out Clayton Kershaw to throw out the first pitch and receive his ring pic.twitter.com/BIookTqERa — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 28, 2026

隨後的重頭戲，則是由隊友貝茲（Mookie Betts）親手將冠軍戒指交到柯蕭手中，這枚象徵榮耀的戒指，不僅代表道奇上季登頂的成果，也承載著柯蕭多年來為球隊付出的累積與貢獻。

儘管柯蕭已在上季後告別大聯盟球員生涯，但他長年作為道奇王牌投手的地位仍深植人心，從投手丘主宰比賽的主角，轉為接受榮耀的傳奇人物，也讓這場賽前儀式更添歷史意義。