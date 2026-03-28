岡本和真初登場雙安+跑回再見分！賽後回顧笑喊：來到很好的球隊

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於多倫多藍鳥的日本強打岡本和真，於台灣時間28日迎來大聯盟生涯初登場，面對運動家繳出3打數2安打、1四壞、2得分的全方位表現，並在延長至9局的關鍵時刻跑回再見分，助藍鳥以再見勝利開出新賽季紅盤。

比賽進入9局下，雙方戰成2比2平手、兩人出局無人上壘，岡本在第4打席展現關鍵價值，將外角直球推向右外野形成安打，完成單場雙安表現。

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隨後隊友克雷門特（Ernie Clement）敲出左外野二壘安打，岡本一舉推進至三壘，最終由希梅內斯（Andrés Giménez）補上右側適時安打，岡本奔回本壘形成再見分，為藍鳥拿下開季首勝。

談到這場充滿戲劇性的勝利，岡本以一句「很厲害呢」形容現場氣氛，他也笑著回顧首戰表現，「總之就是努力撐住，先敲出一支安打，也有選到保送，之後會一點一點累積。」

岡本此役不僅在打擊端有所貢獻，守備也展現穩定性，4局首次守備機會即處理三遊間滾地球，他快速向前衝刺完成跑動傳球，成功抓下打者出局；6局也再度穩健完成處理，展現其三壘防區的即戰力。

What a play by Kazuma ????



岡本和真のファインプレー！???? pic.twitter.com/F5wvjRzfqh — Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 28, 2026

回顧比賽過程，岡本在2局迎來大聯盟首打席，面對先發投手塞維里諾（Luis Severino）的速球揮空三振，5局第2打席則選到四壞球保送，完成生涯首次上壘，並在後續攻勢中跑回追平分，成為球隊逆轉的起點。

7局第3打席，岡本在兩好球落後情況下，將外角偏低的變化球巧妙推向左外野，擊出生涯首支安打，該顆紀念球也由隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）協助保管，回到休息區後，岡本更受到隊友們逐一擊掌祝賀。

值得一提的是，岡本在賽前參與藍鳥上季美聯冠軍的頒獎儀式時也坦言，「我也希望能以這樣的身分站在這裡參加慶祝，真的覺得自己來到一支很好的球隊。」

而對於首打席獲得主場球迷起立鼓掌，他則表示當下專注於打擊，所以沒有注意到，至於守備方面，他說，「因為是開幕戰，希望球早點打過來，結果真的很快就飛過來，還不錯。」