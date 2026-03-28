運動雲

>

岡本和真初登場雙安+跑回再見分！賽後回顧笑喊：來到很好的球隊

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於多倫多藍鳥的日本強打岡本和真，於台灣時間28日迎來大聯盟生涯初登場，面對運動家繳出3打數2安打、1四壞、2得分的全方位表現，並在延長至9局的關鍵時刻跑回再見分，助藍鳥以再見勝利開出新賽季紅盤。

比賽進入9局下，雙方戰成2比2平手、兩人出局無人上壘，岡本在第4打席展現關鍵價值，將外角直球推向右外野形成安打，完成單場雙安表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後隊友克雷門特（Ernie Clement）敲出左外野二壘安打，岡本一舉推進至三壘，最終由希梅內斯（Andrés Giménez）補上右側適時安打，岡本奔回本壘形成再見分，為藍鳥拿下開季首勝。

談到這場充滿戲劇性的勝利，岡本以一句「很厲害呢」形容現場氣氛，他也笑著回顧首戰表現，「總之就是努力撐住，先敲出一支安打，也有選到保送，之後會一點一點累積。」

岡本此役不僅在打擊端有所貢獻，守備也展現穩定性，4局首次守備機會即處理三遊間滾地球，他快速向前衝刺完成跑動傳球，成功抓下打者出局；6局也再度穩健完成處理，展現其三壘防區的即戰力。

回顧比賽過程，岡本在2局迎來大聯盟首打席，面對先發投手塞維里諾（Luis Severino）的速球揮空三振，5局第2打席則選到四壞球保送，完成生涯首次上壘，並在後續攻勢中跑回追平分，成為球隊逆轉的起點。

7局第3打席，岡本在兩好球落後情況下，將外角偏低的變化球巧妙推向左外野，擊出生涯首支安打，該顆紀念球也由隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）協助保管，回到休息區後，岡本更受到隊友們逐一擊掌祝賀。

值得一提的是，岡本在賽前參與藍鳥上季美聯冠軍的頒獎儀式時也坦言，「我也希望能以這樣的身分站在這裡參加慶祝，真的覺得自己來到一支很好的球隊。」

而對於首打席獲得主場球迷起立鼓掌，他則表示當下專注於打擊，所以沒有注意到，至於守備方面，他說，「因為是開幕戰，希望球早點打過來，結果真的很快就飛過來，還不錯。」

關鍵字： MLB多倫多藍鳥岡本和真

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

古林睿煬本季初登場後援失守吞敗　火腿5比6不敵軟銀

古林睿煬本季初登場後援失守吞敗　火腿5比6不敵軟銀

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

HVL五局大戰驚險晉級！鶯歌馬德蓉飆26分退中山工商、明挑戰衛冕軍東山

HVL五局大戰驚險晉級！鶯歌馬德蓉飆26分退中山工商、明挑戰衛冕軍東山

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

【掃下去會倒整排...】拖板車載「超寬鋼骨」上路 網怒：太誇張了

熱門新聞

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

2大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

3林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力

4中信兄弟公布2026年調薪

5宿敵吼叫天后退役！戴資穎感性致敬

最新新聞

1守護者新星生涯強勢開局！連2戰開轟

2貝茲後開轟後秀「由伸流標槍動作」

3五屆金手套外野手海沃德退役！

4SGA外線失準　雷霆仍強勢逆轉勝

5柯蕭再踏投手丘投球　領戒感動全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【各門市活動急取消】女店員遭前男友割喉身亡！　東京池袋寶可夢中心暫休業

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

【什麼畫面????】騎士滾上車頂驚險落地「下半身失蹤」整個人傻了

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366