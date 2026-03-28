菊池雄星對上老東家太空人投不滿5局退場　無緣拿下本季首勝

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於洛杉磯天使的日籍左投菊池雄星，於台灣時間28日客場對戰休士頓太空人之戰迎來本季初登板，面對昔日效力的老東家繳出4.1局失2分內容，雖一度握有領先優勢，但最終未能投滿5局，無緣取得本季首勝資格。

菊池此役在隊友先行取得1分領先的情況下登板，但他隨即遭遇亂流，於首局2人出局二壘有人局面，面對阿圖維（Jose Altuve）1顆變速球出現彈地暴投，雖然捕手奮力擋下，但仍無法完全控制球，讓跑者推進至三壘，加上隨後傳球發生偏差，最終形成失分，天使開局優勢隨即被扳平。

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所幸打線迅速回應，2局上洛（Josh Lowe）轟出3分全壘打，一舉將比分拉開至4比1，菊池也逐漸穩住陣腳，第2局與第4局雖接連面臨得點圈危機，但皆成功化解，未再失分。

進入第5局，楚奧特（Mike Trout）補上一發陽春砲，將比分擴大，不過菊池在該局下半遭到阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）回敬陽春全壘打，隨後再被上壘，在1人出局一壘有人情況下退場，留下未完成的局數。

總計菊池此役投4.1局，被敲8支安打、失2分，另有1次四壞與3次三振。

若能順利投滿5局並守住領先，菊池將可自2023年效力藍鳥時期後，再度於球季初登板拿下勝投，不過最終在僅差2個出局數的情況下退場，讓這場對老東家的對決留下些許遺憾。

談及太空人打線時，菊池曾表示，「這是一支三振率非常低的打線，去年整體打擊率應該是聯盟第一，我認為這是一支在戰術與策略層面都非常徹底、相當成熟的球隊。」