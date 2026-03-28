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岡本和真大聯盟首秀登場曲太犯規！　日本球迷很想哭

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力於多倫多藍鳥的日本強打岡本和真，於台灣時間28日在主場迎戰運動家的開幕戰中，以「第7棒、三壘手」先發出賽，正式完成大聯盟生涯初登場，儘管首打席吞下三振，但當他走上打擊區時響起的登場曲，成為了全場最動人的瞬間。

岡本在2局下兩人出局、無人上壘時迎來生涯首打席，面對對方先發投手塞維里諾（Luis Severino）最終在2好2壞後揮空三振，不過，全場球迷仍在他踏上打擊區時報以熱烈掌聲，甚至出現起立致敬的畫面，展現對這位旅美新人的高度期待。

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更引發關注的是，岡本此次登場所使用的打席音樂，依舊選擇他在日本職棒讀賣巨人時期長年使用的經典歌曲〈希望の轍〉，熟悉的旋律在多倫多主場響起，勾起了日本球迷回憶，也讓許多觀眾直呼「一聽就起雞皮疙瘩」。

該段畫面透過轉播曝光後迅速在社群平台X發酵，「希望の轍」更一度登上熱門關鍵字，網友紛紛留言表示「光聽前奏就想哭」、「這首歌真的太犯規了」，也有人直言「這是從巨人帶到MLB的情感延續」。

岡本是在去年球季結束後透過入札制度離開巨人，並於今年1月與藍鳥簽下4年總值6000萬美元合約，雖然在世界棒球經典賽（WBC）表現平平，打擊率僅0.211、未敲出全壘打，但在春訓與熱身賽中逐漸找回手感，8場比賽繳出打擊率0.316、1轟、4打點、OPS1.067的成績。

關鍵字： MLB多倫多藍鳥岡本和真登場曲

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