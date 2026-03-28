「3連敗就被喊下台」　林威助受日媒專訪回憶執教兄弟壓力　

▲林威助。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將執行副領隊林威助近日接受日媒《Full-Count》專訪，談到過去在中信兄弟擔任總教練的經歷，坦言執掌臺灣高人氣球隊的壓力遠比想像中更大，甚至表示「只要3連敗，就會有人叫你辭職。」

林威助曾於2003年至2013年間效力日職阪神虎，2014年返臺加入中信兄弟，退休後歷任二軍總教練，並於2021年接掌一軍兵符，當年就率隊拿下年度總冠軍；如今轉任富邦悍將執行副領隊，他也在專訪中回顧那段執教歲月。

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林威助提及，中信兄弟自前身兄弟象時期就是臺灣最具代表性、也最受矚目的傳統球隊之一，擁有大批死忠球迷，也因此總教練承受的外界檢視格外嚴苛；他坦言，自己當時一度因此影響身體狀況。

「如果3連敗，就會有人叫你『辭職吧』，」林威助說，「成績好的時候當然沒問題，但只要表現稍微不好，馬上就會被講，心理狀態不夠穩定的話，真的沒辦法撐下去。」

他進一步透露，球季期間因為比賽密集，精神總是維持高度緊繃，反而不太會立刻感受到身體異狀，但一到休季、稍微鬆一口氣時，才會驚覺自己其實已經累積不少壓力，「有時候會覺得，啊，身體真的不太舒服了。」

談到執教最困難的時刻，林威助直言就是球隊陷入連敗時，「連敗的時候最難，我常常是到贏球之前都沒辦法睡。」

即便球隊處在連勝氣勢中，他也不敢有絲毫鬆懈，「狀況好的時候，不是說放心，而是稍微輕鬆一點；連勝中斷時，還是會覺得可惜，也一定會檢討，持續跟教練團討論怎麼讓球隊更好。」

球員時代主守外野、以野手身份出賽的林威助，也提到轉任總教練後才更深刻感受到角色差異；他指出，總教練必須從全隊視角出發，不只要掌握野手狀況，也得理解投手特性、捕手配球與比賽節奏，整體調度的難度遠比想像更高。