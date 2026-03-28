查普曼一句抱怨讓巨人換300噸紅土救場地　新季測試獲好評

▲舊金山主場Oracle Park。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊休季期間大動作整修主場，於Oracle Park更換超過300噸內野紅土，成功改善場地品質。此舉起因於三壘手查普曼（Matt Chapman）去年反映場地過硬導致手掌受傷，如今新球季開幕測試後，場地狀況已獲球員肯定。

根據《舊金山紀事報》報導，這項調整對三壘手查普曼而言尤其重要。他曾在去年受訪時透露，因為內野場地過硬，導致手掌多次被磨破，甚至影響到守備與打擊表現，傷勢嚴重到連揮棒都受到影響。

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新任場地主管法蘭柯（Johnny Franco）在去年球季結束後接手，並於休季期間完成場地改善工程。他指出，球隊在冬天全面更換了超過300噸的內野紅土，並主動與查普曼溝通需求，希望打造更適合球員的場地環境，「我希望讓他知道，我是站在球員這一邊的，會盡力滿足他們的需求。」

法蘭柯也解釋，內野紅土其實有使用壽命，隨著時間會逐漸變硬、壓實，即使持續維護，也無法無限延長使用年限，「就像車子一樣，再怎麼保養，最後還是需要更換。」

此外，球場也經常舉辦演唱會、足球等活動，例如大型音響設備會壓在內野區域，或鋪設草皮進行其他運動賽事，這些都會影響場地品質。雖然這些活動能帶來收入，但也增加場地維護難度。

新的紅土配方約為66%砂、18%黏土與15%粉土，由專業公司客製並鋪設。經過開幕戰前測試後，查普曼也對新場地表示滿意，「感覺很好，其實之前也不是不好，只是去年變得比較硬，可能真的需要調整。」

法蘭柯表示，場地團隊每天都會進行測試與維護，確保場地維持最佳狀態，「比賽大約有70%的內容都發生在內野，所以我們投入大量時間照顧這部分。」

整體而言，巨人透過大規模整修與球員溝通，成功改善場地問題，也讓新球季在更理想的條件下展開。

