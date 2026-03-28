ABS挑戰成勝負分水嶺！　賈吉開轟吐心聲：等那一球就夠了

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基28日以3比0完封舊金山巨人，此役最大轉折點出現在6局上，賈吉（Aaron Judge）首度在正式比賽中使用ABS挑戰系統成功，改寫球數後逮中內角速球轟出兩分砲，幫助洋基拿下領先後一路守成。

Aaron Judge initiated a successful ABS Challenge, Powered by @TMobile.



Later in the at-bat, Judge homered on a full count to give the Yankees the lead. pic.twitter.com/Eah7MbU5jW [廣告]請繼續往下閱讀... March 27, 2026

比賽前5局兩隊都無法突破僵局，6局上洋基終於找到突破口；當時賈吉站上打擊區，面對巨人左投雷伊（Robbie Ray），對方投出一顆偏低滑球，但主審仍判定為好球；過去這類邊邊角角的判決，高大身材的賈吉並不陌生。

隨後賈吉拍了拍頭盔提出挑戰，這也是他首度在正式比賽中啟用ABS挑戰，結果系統顯示他判斷正確，球數從0好1壞改判為0好2壞，讓打席情勢出現變化。

儘管雷伊之後仍將球數纏到滿球數，但賈吉最後還是逮到一顆內角速球一棒掃向左外野大牆外，擊出兩分砲，幫助洋基打破僵局，也成為全場勝負分水嶺。

ALL RISE!



Aaron Judge CRUSHES his first homer of the season pic.twitter.com/DtA1hplsc1 — MLB (@MLB) March 27, 2026

總教練布恩（Aaron Boone）賽後談到那次挑戰時表示，「我覺得那球就在邊線附近，我知道那大概會是很接近的判決；很明顯的，後來那個打席就變成一個非常關鍵的打席，而他轟出了一發超大號全壘打。」

對於首度在實戰中使用ABS系統，賈吉坦言「感覺有點奇怪，但我會慢慢習慣ABS系統。」

賈吉也透露，當下因為葛施密特（Paul Goldschmidt）已經站上二壘，他希望自己能爭取到更有利的球數，增加替球隊送回分數的機會。

他表示，「我是打者，我得專注在打擊上，我不會坐在那裡，把每一顆我覺得接近的球都拿來挑戰；但那是一個很關鍵的時刻，我認為我有機會把球數扭轉過來，我還是得做好自己作為打者的工作，只要一球就夠了，你得等到那一球，然後把揮棒做好，好的事情就可能發生。」