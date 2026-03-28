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金鶯提前綁定強投巴茲！　五年21.7億約盼扛起輪值前段

▲Shane Baz。（圖／達志影像／美聯社）

▲Shane Baz。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據《ESPN》報導，巴爾的摩金鶯已與右投巴茲（Shane Baz）完成一紙5年、總值6800萬美元（約新台幣21.7億元）的延長合約；金鶯在去年冬天透過交易網羅這名天賦備受期待的強投，如今再提前綁定，顯示球團對他未來發展深具信心。

巴茲過去曾被視為大聯盟最頂尖的投手新秀之一，不過受到傷勢影響，至今在大聯盟僅累計投286局，其中上季效力坦帕灣光芒時投出166.1局，已是他生涯單季最多；金鶯顯然看好，只要健康狀況穩定，巴茲有機會兌現高天花板，成為球隊輪值前段的重要戰力。

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巴茲速球均速可達96英里，最快可飆到99英里，另搭配4種變化球，其中包含極具殺傷力的彈指曲球，整體球路組合相當完整；為了換來他，金鶯去年冬天付出4名新秀以及2026年選秀第33順位選秀權，可見球團對他的評價不低。

巴茲在2017年選秀首輪第12順位被匹茲堡海盜挑中，隔年於亞契（Chris Archer）交易案中轉戰光芒，並在2021年登上大聯盟，當時就被看好是未來之星。

不過巴茲之後遭遇傷病打擊，2022年接受兩次手肘手術，其中包括尺側副韌帶重建手術，導致他整個2023年報銷，直到2024年下半季才逐步重返賽場。

值得一提的是，自復出後巴茲就未再缺席先發輪值；雖然他上季防禦率4.87，高於聯盟平均，但仍飆出176次三振，顯示壓制力與球威已有明顯回升，也讓外界重新看見他成為頂級先發的潛力。

金鶯先發投手群在上季一度成為戰績罩門，球隊最終以75勝87敗作收，在連兩年闖進季後賽後無緣晉級；不過本季輪值戰力已有明顯改善，左投羅傑斯（Trevor Rogers）在開幕戰繳出7局無失分好投，右投布拉迪許（Kyle Bradish）也在上季自Tommy John手術復出後展現明星身手，球團又在冬天補進自由球員巴西特（Chris Bassitt）與艾夫林（Zach Eflin），讓整體先發深度大幅提升。

關鍵字： 金鶯、巴茲、MLB、棒球

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