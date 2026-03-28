巨人開季打線急凍吞2連敗　前兩戰僅4安、連吞完封寫隊史最慘紀錄

▲Robbie Ray。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人28日在主場甲骨文球場迎戰紐約洋基，卻再度陷入打線熄火困境，全場僅敲出1支安打，最終以0比3吞敗，開季前2戰合計僅4支安打，不僅寫下隊史開季前兩戰最少安打紀錄，也首度在開季前2場比賽都遭到完封。

此役前5局雙方都無法攻下分數，僵局直到6局上才被打破；洋基先靠「法官」賈吉（Aaron Judge）面對巨人先發雷伊（Robbie Ray）轟出兩分砲，將球送進左外野看台，替洋基率先破蛋。

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緊接著史坦頓（Giancarlo Stanton）再補上一發414英尺的陽春全壘打，助條紋軍拉開領先至3比0。

巨人打線則遭洋基火球男施利特勒（Cam Schlittler）全面壓制；這名25歲右投本季初登板就展現壓迫感，四縫線速球均速高達98.5英里，搭配伸卡球與卡特球頻頻讓打者揮空，全場送出8次三振。

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巨人全場唯一安打，來自拉莫斯（Heliot Ramos）的二壘安打，其餘時間幾乎毫無攻勢可言，整場更吞下13次三振；即便7局下由查普曼（Matt Chapman）率先選到保送，仍無法串聯攻勢，錯失追分契機。

巨人最終苦吞開季2連敗，且連2戰遭完封，寫下難堪隊史紀錄，反觀洋基投打俱佳，在客場持續展現強權氣勢。