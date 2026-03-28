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WBC後遺症？日本隊開幕戰兩樣情　宮城失8分、日媒也提古林睿煬吞敗

▲ 古林睿煬關門登板火球連發，球速突破160公里成全場焦點。 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒27日開幕，6場比賽全面開打，甫結束世界棒球經典賽（WBC）的「侍Japan」成員也陸續登場。不過在短暫調整後，開幕戰呈現明顯「兩樣情」，有人延續火燙手感開轟搶眼，也有人狀態未回穩吞下苦澀結果。

日媒《體育報知》整理WBC國手表現。軟銀成為WBC國手出賽最多的球隊，近藤健介擺脫經典賽低潮，面對日本火腿投手伊藤大海敲出全壘打，展現打擊實力；牧原大成則貢獻關鍵勝利打點。投手方面，松本裕樹中繼1局無失分，順利拿下勝投。此戰日本火腿先發伊藤大海投至6局未滿失5分無關勝敗，敗投則由台灣代表投手古林睿煬承擔。

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阪神方面，森下翔太單場3安打表現亮眼，但第4棒佐藤輝明則4打數無安打，形成強烈對比。至於歐力士王牌左投宮城大彌，雖然自責分僅2分，但此役2局未滿被敲8支安打狂失8分退場，成為開幕戰最大苦主之一。

另一方面，旅美球員也有不錯表現，道奇隊山本由伸主投6局失2分拿下勝投，大谷翔平則1安打、3度上壘助隊取勝；白襪強打村上宗隆更轟出大聯盟生涯首轟，展現長打威力。

日媒也整理本場出賽的WBC日本隊日職主要成員成績如下：

▼野手
・牧秀悟（DeNA）：4打數2安打、1全壘打
・森下翔太（阪神）：4打數3安打
・佐藤輝明（阪神）：4打數0安打
・近藤健介（軟銀）：3打數1安打、1全壘打
・牧原大成（軟銀）：3打數1安打
・源田壯亮（西武）：3打數1安打

▼投手
・伊藤大海（日本火腿）：6局未滿失5分
・宮城大彌（歐力士）：2局未滿失8分
・松本裕樹（軟銀）：1局無失分（勝投）

整體而言，日本武士隊成員在開幕戰呈現有人火力爆發、有人遭遇亂流的局面，也為新球季揭開充滿對比的序幕。

關鍵字： 侍Japan日本職棒軟銀旅美球員開幕戰

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