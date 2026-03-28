大谷翔平送全隊13萬名錶！道奇投手：他是非常慷慨的超級球星

▲克萊恩（Will Klein）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平（Shohei Ohtani）開幕戰前送上暖心大禮，為挑戰世界大賽3連霸的隊友準備高級手錶，讓隊內氣氛更加凝聚。右投克萊恩（Will Klein）受訪時直呼感動，盛讚大谷是「非常慷慨的超級球星」。

大谷在開幕戰前一晚，於每位隊友置物櫃放上禮物袋，內含價值約4000美元（約新台幣13萬元）的Grand Seiko手錶，並附上卡片寫著「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」，為新球季揭開序幕。

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收到禮物的克萊恩表示，「他真的是一位令人難以置信的善良超級巨星。當我走進休息室看到那個禮物時，覺得非常不可思議，因為像他這樣的人其實不需要做這些事。」他認為，大谷的舉動展現球隊沒有私心的一面，「這象徵我們是一支沒有自我的團隊，他真的非常慷慨。」

克萊恩也透露自己一直想擁有一只好手錶，「看到的時候真的很開心。」目前尚未配戴，是因為需要調整尺寸，「我的手腕不算大，需要先拆掉幾節錶帶，等調整好之後就會開始使用。」他也特別喜歡錶盤的藍色設計，「顏色很漂亮，我很喜歡，等之後會戴著它。」

談到這份禮物的意義，克萊恩直言，「因為是翔平送的，讓這只手錶變得更加特別。」語氣中滿是感激。

克萊恩去年在世界大賽對多倫多藍鳥第3戰延長18局激戰中，於15局登板後投4局僅被敲1安打無失分，成功壓制對手，為球隊最終再見勝利奠定基礎。本季他持續扮演牛棚要角，開幕戰也在第8局登板，投出三上三下的完美內容，展現穩定身手。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）