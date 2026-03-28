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大谷翔平二刀流也打第1棒！羅伯斯揭密道奇打線策略

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日談到2026年打線安排，明確表示大谷翔平將持續固定擔任第1棒，即使在二刀流出賽時也不會輕易調整，核心考量就是「讓他獲得更多打席」。

道奇本季打線規劃為大谷翔平打第1棒，新加盟的塔克（Kyle Tucker）排在第2棒，第3棒則由貝茲（Mookie Betts）擔任。羅伯斯表示，大谷長期習慣開路先鋒角色，「他對這個位置感到自在，我們也希望讓最好的打者有最多打席機會。」

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至於將塔克安排在第2棒的原因，羅伯斯指出，他近年對左投表現特別突出，且能應對不同投手類型，「他的強項是上壘能力與選球，可以消耗投手球數，為中心打線創造機會。」

羅伯斯進一步說明，將貝茲（Mookie Betts）放在第3棒可提升打線靈活度，「讓右打者夾在中間，有助於整體串聯。」而第4棒則依對手先發投手左右而調整，面對右投時由弗里曼（Freddie Freeman）擔任第4棒，對左投則由史密斯（Will Smith）扛起重任，第5棒同樣會隨之變動，以確保打線在關鍵時刻仍具得分能力。

整體而言，道奇並不打算大幅變動打序，而是維持穩定架構，透過細部調整因應不同對手。羅伯斯表示，「這樣的配置讓我們在攻勢串聯上更有信心。」

至於大谷翔平在登板時是否會調整棒次，羅伯斯坦言球隊仍持續評估，但目前傾向「維持現狀」，「我們會注意他的負荷情況，但現階段會讓他繼續打第一棒。」顯示道奇在兼顧戰力與二刀流負擔下，仍以穩定打線為優先考量。

關鍵字： 大谷翔平道奇打線羅伯斯二刀流

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