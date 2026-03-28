賈吉挑戰ABS成功轟本季首轟！聯手史坦頓開砲　洋基開季2連勝

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基開季氣勢強勁，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）同場開轟，以3比0完封巨人，收下開季2連勝。值得一提的是，賈吉此役還透過大聯盟新制「自動好球帶挑戰系統」（ABS）成功改判，延續打席後轟出本季首安、首轟，成為比賽關鍵轉折。

賈吉開季前一度陷入低潮，前2戰7打數無安打，還吞下5次三振，此戰終於在6局迎來爆發。當時他面對巨人左投雷（Robbie Ray），在1好0壞時，一顆滑球被主審判為好球，賈吉隨即敲頭盔提出挑戰。經ABS判定後，該球其實略低於好球帶，成功改判為壞球，也讓球數變成0好2壞。

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把握重獲的機會，賈吉纏鬥到滿球數第7球，逮中雷（Robbie Ray）一顆93英里四縫線速球，轟出一發飛行距離405英尺（約123公尺）的兩分砲，擊球初速高達109.1英里，不僅是他本季首安，也是洋基本季首轟。

同一局稍後，史坦頓（Giancarlo Stanton）也沒有缺席，面對接替登板的布托（José Butto）補上一發陽春砲，兩人完成生涯第60次同場開轟（含季後賽）。根據統計，洋基在兩人同場開轟的前59場比賽中，戰績高達52勝7敗，勝率驚人。

投手方面，洋基年輕右投施利特勒（Cam Schlittler）表現同樣搶眼，主投5又1/3局僅被敲1安打，送出8次三振且沒有保送。施利特勒（Cam Schlittler）2月曾因背部與闊背肌不適影響調整，但此戰在68球限制下仍繳出近乎完美內容，為球隊奠定勝基。

洋基開季前兩戰先發投手都繳出無失分內容，加上賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）火力串聯，攻守兩端同步發威，寫下開季2連勝的強勢開局。