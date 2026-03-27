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HVL五局大戰驚險晉級！鶯歌馬德蓉飆26分退中山工商、明挑戰衛冕軍東山

▲鶯歌工商連續四年闖入四強。（圖／高中體總提供）

▲鶯歌工商連續四年闖入四強。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114 學年度高中排球甲級聯賽女生組六強賽今（27）日於國立臺灣體育運動大學展開，首戰由鶯歌工商對上中山工商，雙方上演五局大戰，最終鶯歌工商以3比2驚險勝出，連續四年挺進四強。

比賽開局雙方即陷入拉鋸，首局戰至8比8平手後，中山工商靠著蔡昕玶連續發球得分一度取得領先，不過鶯歌工商隨即穩住陣腳，把握來回波機會逐步追近，並在馬德蓉網前攻防帶動下完成反超，最終以25比20先下一城。第二局戰況更加膠著，雙方一路纏鬥至deuce，關鍵時刻中山工商進攻出界，鶯歌工商把握機會，以29比27再下一局，取得2比0領先優勢。

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中山工商隨後展現韌性，第三、四局透過防守反擊與節奏調整逐步掌握主導權，連下兩局將戰局逼入決勝局。第五局中山工商一度取得6比3領先，但鶯歌工商在馬德蓉前排發揮帶動下迅速追平並反超，雙方比分持續拉鋸至10比10後仍難分高下，最終鶯歌工商把握關鍵進攻機會，以19比17收下比賽勝利。

此役攻下全隊最高26分的鶯歌工商隊長馬德蓉，賽後談到勝負關鍵時表示，球隊陣中有許多高一、二球員，但在場上並未因此畏縮，「她們沒有因為年紀比較小就不敢處理球，反而很勇敢去面對每一顆球，我覺得這是我們今天做得最好的地方。」

▲鶯歌工商隊長馬德蓉拿下全隊最高的26分。（圖／高中體總提供）

面對五局大戰的壓力，她也坦言過程相當緊張，「中間其實有點亂流，一下好一下壞，我自己一開始表現也沒有很好，是隊友一直幫我、跟我講話，讓我可以慢慢調整回來。」她也認為，此役自己最大的收穫在於心態上的調適，「在打不好的時候其實會很沮喪，但後面能夠重新整理情緒，對我來說是很重要的一件事。」

談到接下來四強賽將面對衛冕軍東山高中，馬德蓉表示，「東山本來就不好打，畢竟是去年的冠軍。」她也強調，球隊現階段最重要的是把平時訓練內容完整發揮出來，「把平時訓練的內容在場上發揮出來，開心享受這個舞台，放開來打，我覺得這樣就很好。」

另一場女生組六強賽由華僑高中對上北港高中，北港高中開局一度取得9比2大幅領先，儘管華僑高中迅速回穩急起直追，但仍因接發球不穩，以23比25讓出首局。

隨後華僑高中逐步找回節奏，透過發球施壓與接發調整穩住陣腳，第二局以 25-18 扳平戰局。進入後半段，華僑高中全面掌握比賽節奏，透過交叉與快攻戰術不斷搶分，並以穩定攔網有效壓制北港高中進攻火力，最終連下兩局，以25比12、25比16收下勝利，順利挺進四強。

此役替補上陣的高一球員武家蓁表現亮眼，關鍵時刻為隊伍拿下9分，她表示球隊在本場比賽展現出良好的團隊凝聚力，「平常在學校不一定會這麼有整體感，但這場比賽大家配合很好，場上氛圍也很開心。」首次在關鍵時刻上場，她坦言難免緊張，「前一場打到五局，看得也很緊張，會擔心自己上去沒有發揮，但就是提醒自己放開來打。」

▲華僑高一武家蓁（9號）攻下11分幫助隊伍晉級四強。（圖／高中體總提供）

▲華僑高一武家蓁（9號）攻下11分幫助隊伍晉級四強。（圖／高中體總提供）

談到個人表現，她認為自己在進攻端展現多樣性，「今天不只有強攻，也有吊球，不會只用單一方式進攻。」而去年拿下國中聯賽MVP的她，也表示不會給自己過多壓力，「就是做自己、敢打就好。」

展望接下來四強賽，武家蓁表示，球隊目標是持續朝冠軍戰邁進，「不管對手是誰，都要敢打，不要一開始就害怕。」對於下一戰信心她也為球隊打出8分高分，「只要把平常討論的東西做好、在場上執行出來，我覺得是有機會贏的。」

明（28）日賽事將持續於國立臺灣體育運動大學進行，上午9時率先登場為女生組五、六名排名賽，由中山工商對上北港高中。下午則進入四強賽事，17時由鶯歌工商挑戰衛冕軍東山高中，晚間19時則由華僑高中迎戰另一種子隊伍內湖高中，決定前進冠軍賽隊伍。

關鍵字： HVL排球鶯歌工商華僑高中四強賽馬德蓉

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