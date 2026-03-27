HVL男子組四強出爐！黑馬建中挑戰華僑　豐商、福誠宿敵對決

▲建國中學隊史首度晉級四強。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度高中排球甲級聯賽男生組六強賽今（27）日於國立臺灣體育運動大學舉行，首戰由建國中學對上內湖高工，雙方激戰四局，最終建國中學以總局數3比1收下勝利，繼本季首度闖進決賽後，再度挺進四強，持續刷新隊史紀錄。

比賽前兩局雙方互有來回，攻防節奏緊湊，各取一局戰成平手。第三局建國中學在進攻端多點開花，相較之下內湖高工進攻較集中於王牌林炫諭，壓力逐漸增加，加上連續攻擊失誤與林炫諭因腿部不適短暫退場，建國中學掌握機會，以25比13大比分拿下，率先聽牌。

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第四局林炫諭重返場上後，內湖高工一度取得23比19領先，不過建國中學在發球端持續施壓，成功打亂對手接發節奏，將比分追平並帶入deuce，最終把握關鍵分，以30比28收下比賽勝利。

此役攻下全隊最高23分的建國中學鄭稷珩，談到本場比賽表現，指出自己從過去以快攻為主的角色，轉為需要參與接發與長攻的進攻模式，「以前打快攻不用接發球，現在第一個要調整的是接球與站位，還要學會追球、找球再進行攻擊。」

為備戰決賽，建國中學也安排移地訓練與交流賽，包括赴日本與當地高中隊伍交手，以及與清華大學進行對抗賽。鄭稷珩表示，日本球隊雖身材不一定佔優勢，但防守能力出色，「他們防守很黏，讓我們學到在第一波沒有得分時，後續來回該怎麼處理。」他也認為，這些經驗讓球隊在防守與突破雙人攔網上都有所提升。

談到高中最後一年與隊友並肩作戰的時光，鄭稷珩也向隊友表達感謝，「一路走來真的很辛苦，謝謝大家一起撐過來。」他坦言自己不太擅長用言語表達，但對於這段並肩奮戰的過程格外珍惜。

隨著本場勝利，建國中學不僅延續本季首度闖進決賽的氣勢，更進一步挺進四強，再度刷新隊史紀錄。在團隊齊心努力下，一步步寫下屬於建中的新篇章，也讓這支隊伍的成長持續被看見。

另一場男生組六強賽由衛冕軍豐原高商對上苑裡高中。以高一生為主體的苑裡高中開局毫無懼色，首局在上屆國中聯賽最有價值球員張瑋修帶領下火力全開，單局攻下9分，幫助球隊以25比23先馳得點。

面對對手的強勢開局，豐原高商隨即調整戰術，逐漸掌握比賽節奏，透過攔網持續對苑裡高中兩側攻擊施加壓力，有效限制進攻發揮，並在轉換進攻中拉開差距，連下兩局取得聽牌優勢。

▲豐原高商晉級四強賽。（圖／高中體總提供）

第四局苑裡高中重整旗鼓，一度取得5分領先，但接發球出現亂流，讓豐原高商成功追平比分。關鍵時刻張瑋修出現抽筋狀況，影響進攻穩定性，雙方一路纏鬥至 deuce，最終豐原高商穩住節奏，以25比23收下勝利，順利挺進四強。

賽後豐原高商隊長莊子霆表示，面對苑裡高中以年輕陣容打出強勢開局，球隊在首局確實稍顯被動，但透過比賽中的即時調整，逐步找回節奏，「後面在攔網跟發球上有做出改變，讓對方比較不好發揮。」

他也提到，面對關鍵第四局的拉鋸戰，團隊能夠在落後情況下穩住心態是勝負關鍵，「大家在場上都有互相提醒，不會因為比分落後就亂掉，而是專注把每一球處理好。」

隨著本場勝利，豐原高商持續朝三連霸目標邁進。莊子霆表示，接下來的比賽仍需維持穩定表現，「一場一場來，把該做的做好，才有機會走到最後。」談到球隊目前狀態，他也為團隊信心打出滿分 10 分，認為只要延續現有節奏與表現，有機會再次站上最高舞台。

男生組賽事明（28）日同樣於國立臺灣體育運動大學持續進行，上午女生組五、六名排名賽結束後，將接續進行男子組五、六名排名賽，由內湖高工對上苑裡高中。四強賽事則於下午展開，13 時由華僑高中對上建國中學，15 時則由衛冕軍豐原高商迎戰福誠高中，四強對決全面開打，爭奪前進冠軍賽門票。