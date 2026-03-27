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末節連飆三分殺死比賽　盧冠良霸喊：練都練了、比賽就要投！

▲福爾摩沙夢想家盧冠良。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲福爾摩沙夢想家盧冠良。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

福爾摩沙夢想家今日在台中主場迎戰新北國王，全隊外線手感熱到發燙，全場狂飆18顆三分球。其中，射手盧冠良就包辦4顆，最末節連續兩次外線出手命中更是直接殺死比賽，幫助夢想家豪取9連勝，距離聯盟龍頭雲豹僅剩1場勝差，賽後盧冠良也霸氣表示，「作為射手就是要保持信心，練習都練了，比賽就是要投！」

面對強敵國王，夢想家在開賽之初並未立即進入狀況，夢想家總教練簡浩賽後坦言，今日是「背靠背（Back-to-back）」作賽，球隊設定要以季後賽等級的專注力開場，但執行力一度欠佳，所幸在暫停過後成功回神，「有提醒球員，這場算是背靠背，像季後賽的模式，一開賽就要保持專注。暫停時我也再提醒大家，我們是靠團隊防守、進攻，回到場上找球、找空檔出手。」

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對於球隊的逆襲，盧冠良認為關鍵在於心態，「我覺得先做好團隊防守，由防守帶動進攻。大家在場上慢慢磨合，最後找到了比較順的進攻方式。」

而今日最閃耀的星光非盧冠良莫屬，他以7投6中、含三分球5投4中，極高命中率砍下16分，不僅在關鍵時刻提供穩定火力，更展現頂尖射手的強大心臟，談到今日火燙的手感，盧冠良霸氣表示：「作為射手就是要保持信心，練習都練了，比賽就是要投！」最後他也不忘感性向主場球迷喊話：「謝謝大家進場為我們加油，下一場，我們要保持拚勁迎接10連勝！」

夢想家今日外線火力全開，41投18中的三分球轟炸讓國王防線顧此失彼。反觀國王雖然有杰倫轟下21分，但團隊防守走鐘。國王主帥洪志善坦言此役團隊溝通不夠順利，尤其是防守端執行端沒有那麼徹底，後衛林書緯賽後也表示：「防守做得不好，球的流動也不夠，整體執行力不夠徹底。」

關鍵字： TPBL福爾摩沙夢想家盧冠良新北國王三分球連勝

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