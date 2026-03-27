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TLLB ／臺東縣、屏東縣4強戰火力兇猛　攜手晉級冠軍戰

▲臺東縣晉級冠軍戰。 (台灣世界少棒聯盟提供)

▲臺東縣晉級冠軍戰。 (台灣世界少棒聯盟提供)

記者王真魚／綜合報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今（27）日進行2場4強戰，臺東縣率先通過桃園市的考驗，用3支全壘打展現火力，最終以4局13：3提前收下勝利，屏東縣則是以8：4淘汰強敵南投縣，睽違14年重返冠軍戰。

臺東縣開賽就攻得6分大局，最主要的一擊來自邱賢閤的滿貫全壘打，就此立於不敗之地。這是他生涯首轟，因為五年級時就對過桃園市先發投手謝菖祐，所以有特別鎖定打擊策略，「高起來的球一定要打，因為他其它都會控制在邊邊角角的位置。」

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臺東縣總教練方穎豐也認為邱賢閤一棒拉開比數相當關鍵，其實他原本是中心打者，但因為手傷影響到出棒速度，導致棒次往後調動，沒想到此役因而得福。方穎豐也透露有預測到桃園市會率先推出這位左投，提醒子弟兵對方的變化球使用較多，要避免攻擊到引誘球。

臺東縣今年由紅葉國小代表，而邱賢閤是隊上唯一流著紅葉部落血統的球員，他的爸爸是當地布農族，媽媽則是苗栗縣的泰雅族，投打都獲得倚重的他，自認對打擊比較有信心，投球則是在改為側投後才找回壓制性，「變比較準，球的尾勁有出來。」

▲臺東縣邱賢閤轟滿貫砲。 (台灣世界少棒聯盟提供)

▲臺東縣邱賢閤轟滿貫砲。 (台灣世界少棒聯盟提供)

今天邱賢閤也有4局上登板後援，1局投球被敲1支安打掉1分，讓桃園市暫時逃離被「扣倒」的命運，也為胡品浩搭建了下個半局敲出再見全壘打的舞台，他敲出陽春彈結束比賽，加入雙胞胎弟弟胡品瀚的開轟行列。埋伏在第10棒的胡品瀚，在2局下就先敲出首打席陽春砲，帶動一波4分攻勢。

雙胞胎原本就讀豐田國小，是胡品瀚提議到紅葉國小加入棒球隊，哥哥胡品浩歷經一番考慮後答應同行，「本來想留在豐田踢足球，後來被說服了。」這對雙胞胎雖然長相相似，但個性卻不太一樣，方穎豐表示哥哥胡品浩比較活潑，弟弟胡品瀚雖然比較沉悶，但是很有想法。

臺東縣此行長打產量驚人，方穎豐將功勞歸於王俊文教練的訓練，「以前我們都不會全壘打，但其實也沒有特別教他們怎樣敲轟，主要是掌握球心和下盤的運用。」

臺東縣久候7年才回到冠軍戰舞台，屏東縣更是歷經14年的等待，今天他們用打擊火力掩護守備失誤，在全壘打帶動下分別在首局及第3局各得4分，最終以8：4力克南投縣，挺進最終決賽。

屏東縣1局下由陳恩宇的陽春彈開啟攻勢，接著憑藉守備失誤和山田信澤的適時安打持續進分，此役總共以9支安打作收的他們，開賽就猛敲出5安；3局下又輪回前段棒次攻擊，這次是何以撒無人出局時敲出3分彈，將分差再度拉開。

何以撒笑納生涯第3轟，卻坦言打出去的感覺有點奇怪，「因為不是我設定的好球，原本想打九宮格內的，結果撈出去一顆很低的，運氣吧。」他自認是力氣大的打者，但是前2場表現不佳，所以今天特別深呼吸放鬆。

屏東縣教練洪偉恩透露何以撒先前曾將球打到成棒球場的全壘打牆，是隊上很期待的重砲，透過重新設定攻擊球路，脫離冰冷手感今天繳出雙安表現，「昨天有觀看對方的比賽直播，知道他們的直球有水準，而且配球通常是前一顆是直球，下一顆就變化球，所以告訴打者如果要抓變化球的話視線放高一點，直球視線低一點。」

何以撒是來自牡丹鄉的排灣族，三年級開始加入大平國小棒球隊，「是爸爸叫我來的，我本來不願意，後來打擊和守備表現好，感覺到快樂才喜歡。」但他卻對今天的守備表現不滿意，發生多達3次失誤。

屏東縣此役總共出現6次的守備失誤，好在許昊、黃羿聯手壓制，2人各自完成3局投球，讓南投縣打擊熄火只敲出3安，難以兌換分數。

去年帶回第5名的大平國小如今正不斷推進校史最佳紀錄，而且也確定追平屏東縣過去的亞軍歷史，就看明天冠軍戰能否再突破，洪偉恩直呼很期待，「希望小朋友放開來打。」

▲屏東縣何以撒3分彈。(台灣世界少棒聯盟提供)

▲屏東縣何以撒3分彈。(台灣世界少棒聯盟提供)

關鍵字： TLLB少棒賽臺東縣屏東縣全壘打冠軍戰

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