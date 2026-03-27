18顆三分彈射碎國王！夢想家17分差豪取9連勝、締造TPBL歷史新猷

▲福爾摩沙夢想家盧冠良。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL聯盟27日由福爾摩沙夢想家主場交手新北國王，連勝不已的夢想家上半場就取得9分領先，下半場球隊繼續在外線輪番轟炸，全場團隊轟進18顆三分球，湯普金斯繳23分包辦5顆，盧冠良也有砍進4顆，最後兩顆出現在最末節，更是直接射熄國王的反攻氣焰，終場夢想家以107比90輕取對手，收下9連勝，也締造TPBL歷史最長連勝紀錄。

開局夢想家湯普金斯手感就相當火燙，首節他5投4中，外加罰球2投2中就已經豪取12分，張宗憲也有7分進帳，板凳出發的林俊吉、盧冠良也挹注分數，加上全隊三分球10投6中，首節打完就以36比31領先，次節夢想家換霍爾曼發威，三分球3投2中、獨攬10分，團隊又砍進4顆三分球，在半場打完64比55領先國王。

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▲福爾摩沙夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，夢想家火力下滑，不過單節三分球仍有10投4中，國王杰倫找回手感、單節就轟7分，不過第三節打完雙方仍維持9分差距。

最末節開節林俊吉就命中三分球，一口氣將領先分數拉開到雙位數，國王靠著沃許本和飛米雖然一度縮小分差，但團隊外線沒發揮，導致追分不順，而盧冠良在比賽剩下5分多鐘時，兩度在外線命中，攜手蔣淯安拉出8比3的小高潮，直接將領先擴大到將近20分之多，最後忻沃克又錦上添花，在盛夏2分45秒時命中三分球，直接幫助球隊鎖定勝基，中場夢想家就以17分之差擊敗國王，收下9連勝。

▲福爾摩沙夢想家忻沃克。（圖／TPBL提供）

夢想家此役有6人得分雙位數，全隊還砍進多達18顆三分球，其中湯普金斯繳出全隊最高23分，霍爾曼18分，盧冠良轟16分是本季新高，張宗憲14分，班提爾11分，忻沃克也有10分進帳。

國王方面則有5人得分上雙，杰倫21分、7助攻、4籃板、3抄截，林書緯拿15分送5助攻，沃許本12分12籃板，李愷諺、飛米皆拿下10分。

▲新北國王杰倫。（圖／TPBL提供）