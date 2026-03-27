運動雲

>

18顆三分彈射碎國王！夢想家17分差豪取9連勝、締造TPBL歷史新猷

▲福爾摩沙夢想家盧冠良。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家盧冠良。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL聯盟27日由福爾摩沙夢想家主場交手新北國王，連勝不已的夢想家上半場就取得9分領先，下半場球隊繼續在外線輪番轟炸，全場團隊轟進18顆三分球，湯普金斯繳23分包辦5顆，盧冠良也有砍進4顆，最後兩顆出現在最末節，更是直接射熄國王的反攻氣焰，終場夢想家以107比90輕取對手，收下9連勝，也締造TPBL歷史最長連勝紀錄。

開局夢想家湯普金斯手感就相當火燙，首節他5投4中，外加罰球2投2中就已經豪取12分，張宗憲也有7分進帳，板凳出發的林俊吉、盧冠良也挹注分數，加上全隊三分球10投6中，首節打完就以36比31領先，次節夢想家換霍爾曼發威，三分球3投2中、獨攬10分，團隊又砍進4顆三分球，在半場打完64比55領先國王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福爾摩沙夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，夢想家火力下滑，不過單節三分球仍有10投4中，國王杰倫找回手感、單節就轟7分，不過第三節打完雙方仍維持9分差距。

最末節開節林俊吉就命中三分球，一口氣將領先分數拉開到雙位數，國王靠著沃許本和飛米雖然一度縮小分差，但團隊外線沒發揮，導致追分不順，而盧冠良在比賽剩下5分多鐘時，兩度在外線命中，攜手蔣淯安拉出8比3的小高潮，直接將領先擴大到將近20分之多，最後忻沃克又錦上添花，在盛夏2分45秒時命中三分球，直接幫助球隊鎖定勝基，中場夢想家就以17分之差擊敗國王，收下9連勝。

▲福爾摩沙夢想家忻沃克。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家忻沃克。（圖／TPBL提供）

夢想家此役有6人得分雙位數，全隊還砍進多達18顆三分球，其中湯普金斯繳出全隊最高23分，霍爾曼18分，盧冠良轟16分是本季新高，張宗憲14分，班提爾11分，忻沃克也有10分進帳。

國王方面則有5人得分上雙，杰倫21分、7助攻、4籃板、3抄截，林書緯拿15分送5助攻，沃許本12分12籃板，李愷諺、飛米皆拿下10分。

▲新北國王杰倫。（圖／TPBL提供）

▲新北國王杰倫。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 夢想家三分球連勝紀錄TPBL國王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2中信兄弟公布2026年調薪

3棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

4中職六隊開季名單出爐！兄弟24人最少

5村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

最新新聞

1HVL男子組四強出爐！黑馬建中挑戰華僑

2末節狂飆殺死比賽！盧冠良：就要投

3TLLB／臺東縣、屏東縣攜手晉級冠軍戰

418顆三分彈碎國王　夢想家9連勝寫歷史

5郭嚴文轉機來了！兄弟證實簽測試約

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366