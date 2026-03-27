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郭嚴文機會來了！兄弟證實簽測試約　距百轟M2拚延續生涯

▲「以結果為主 心態調整最關鍵」　味全龍郭嚴文談本季代打角色。（圖／記者胡冠辰攝）

▲郭嚴文。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中職資深球星郭嚴文近期傳出獲中信兄弟青睞，消息正式於27日獲得球團證實；兄弟表示已與郭嚴文簽下測試合約，目前人在屏東隨隊訓練，接下來將透過實戰狀況，評估是否具備延續職棒生涯的條件。

據悉，郭嚴文最快將在4月初投入二軍賽事，這段測試期不僅是他爭取正式合約的重要關卡，也將成為教練團檢視其身手、比賽內容與整體狀態的關鍵依據。

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回顧郭嚴文職棒生涯，他在2010年中職季後選秀獲La New熊第一指名，之後長年效力桃猿體系，成為球隊奪冠時期的重要成員之一。

在2012年至2019年間，球隊8季內奪下6座總冠軍，郭嚴文始終扮演核心戰力角色。2015年7月5日，郭嚴文將單季連續安打場次推進到32場，超越前兄弟象林易增於1997年締造的31場紀錄，成為當時中華職棒史上單季連續安打場次第一人；同月8日，他更將紀錄推進到33場，追平亞洲紀錄，直到去年才由陳晨威追平。

不過，近年郭嚴文職棒道路並不平順；2023年球季結束後，他未獲樂天桃猿保留，隨後在2024、2025年轉戰味全龍，但去年季後再度遭到釋出。

儘管如此，郭嚴文始終沒有放棄延續球員生涯的念頭，由於他目前距離生涯百轟僅差2支全壘打，也讓外界持續關注他是否還有機會重返一軍舞台。

事實上，在等待機會期間，郭嚴文也曾主動向其他球隊爭取發展空間，包括統一獅與台鋼雄鷹都曾在其評估範圍內。如今中信兄弟提供測試舞台，無疑讓這位老將再次迎來延續生涯的轉機。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、郭嚴文

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