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UVL決賽天母開戰！大仁科大睽違14年重返四強　衛冕軍北市大女排主場拼二連霸

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽男女4強隊伍。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽男女4強隊伍。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽，將於3月28日至29日在台北市立大學天母體育館熱血登場。27日男、女組8強勁旅齊聚典空間舉行決賽記者會，衛冕軍北市大女排誓言在主場完成二連霸；而成軍僅3年的中信學院則以「最強黑馬」之姿首度殺入4強。男子組方面，台師大帶著11連勝不敗神話，準備迎接尋求連霸的中原大學挑戰。

女子組賽場今年迎來驚喜，除了近4年穩居頒獎台的北市大、台師大與高師大外，成軍僅3年的中信學院成為最大亮點。中信學院自112學年度奪下二級冠軍後，去年升上一級即獲第5名，今年更是一舉衝破4強大關。

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對於首次晉級4強，陣中大學姐蔡幼群、江昀庭感到相當開心，她們表示球隊這幾年的表現有明顯成長，整體進步很多也越來越有自信，明日將以享受比賽的心態面對強敵，展現出「下剋上」的初生之犢氣勢，直指冠亞軍戰。

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽女子組4強與教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽女子組4強與教練。（圖／記者蔡厚瑄攝）

面對衛冕壓力與主場期待，北市大女排教練鄧衍敏顯得信心十足。她透露，雖然球隊剛經歷企業排球聯賽的洗禮，體能勢必有疲勞，但這對選手來說是絕佳的成長養分。

「北市大有很強的運科與恢復醫療資源，校方給予我們很多支援，在傷害控制與疲勞恢復上表現不錯，」鄧衍敏強調，儘管畢業了一名大將陳潔，但球隊磨合狀況良好，「主場是有助力也會有些許壓力，但更期待看到選手在場上盡情揮灑青春，在大學聯賽留下不留遺憾的回憶。」

▲北市大女排代表。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲北市大女排代表。（圖／記者蔡厚瑄攝）

男子組方面，台灣師大在預、複賽展現恐怖宰制力，以11連勝的姿態位居第一種子。主力先發溫逸凱受訪時直言，今年最大的對手不是別人，而是「自己的心態」。他強調：「必須減少不必要的失誤，將平時練習的默契與氣勢完整發揮出來。」

然而，挑戰者們同樣不容小覷。衛冕軍中原大學以第二種子身分緊追其後，力拚連霸；而本屆另一大看點則是大仁科大，上屆排名第6的他們補足戰力，時隔14年再度重返4強，目標直指隊史首冠。

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽男子組4強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽男子組4強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： UVL大專排球聯賽北市大中信學院台師大大仁科

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