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中信兄弟公布調薪　宋晟睿漲幅62.5%居冠、岳東華簽5+1年大約

▲中信兄弟視覺圖。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟視覺圖。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟球團今（27日）正式公布2026年球季球員調薪結果，在去年總冠軍賽抱憾失利後，中信兄弟今年喊出「奪還」年度口號，展現強勢回歸、奪回榮耀的決心。

為感謝球員們辛勤付出，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心，全力為「奪還」冠軍榮耀奮力一搏，也期許全體將士以更堅定的信念迎接全新挑戰。

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身為2017年第一指名加入團隊的岳東華，憑藉穩定的攻守表現成為球隊內野核心，球團將其視為長期建隊基石，在去年賽季後積極展開續約協商，最終雙方達成5年保障約外加1年有條件生效之選擇權，合約最高總價值6300萬元的合約共識；岳東華今年月薪也由48萬調升至60萬，期待他持續披掛黃衫奮戰。

2025年賽季展現驚人成長的宋晟睿，為本次調薪之指標，他在去年以一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆繳出亮眼成績單，不僅勇奪「年度最佳十人外野手獎」，更入選2026年WBC中華隊；其月薪由16萬大幅躍升至26萬，調幅高達62.5%為全隊之冠，期待宋晟睿能夠繼續以高水準的表現再創生涯高峰，迎接未來每場艱難戰役。

近年來，中信兄弟本土先發最倚重的兩名投手鄭浩均與魏碩成，在今年也雙雙獲得加薪；鄭浩均今年月薪由35萬調升至42萬，調幅20%。

魏碩成則是由月薪19萬調升至26萬，調幅36.8%！此外，兼俱領導能力的王威晨與李振昌，兩位在去年與球團簽訂複數年合約，王威晨今年月薪84萬元，李振昌則是月薪70萬元，球團期盼兩位前輩持續發揮正面影響力，帶領學弟們衝擊總冠軍。

其他執行複數年約的球員，包含呂彥青月薪由62萬調升至70萬，調幅12.9%；許基宏月薪由64萬調升至76萬，調幅18.8%；江坤宇月薪由66萬調升至78萬，調幅18.1%；詹子賢月薪則是80萬元。

其他調薪部分，盧孟揚月薪由7.5萬調升至10.5萬，調幅40%；陳琥月薪由19萬調升至23萬，調幅21%；王政順月薪20萬調升至24萬，調幅20%；岳政華月薪由42萬調升至48萬，調幅14.3%；黃恩賜月薪由22萬調升至27萬，調幅22.7%；高宇杰月薪由38萬調升至46萬，調幅21%；林暉盛月薪由25萬調升至28萬，調幅12%；江忠城月薪由10萬調升至15萬，調幅50%；林志綱月薪由10萬調升至12萬，調幅20%；黃韋盛今年月薪則是18萬。

中信兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的選手則小幅降薪。小幅扣薪部分，投手鄭凱文月薪63萬調降至55萬、余謙月薪14萬調降至13萬；野手張志豪月薪62萬調降至45萬、蘇緯達月薪16萬調降至15萬。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒

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