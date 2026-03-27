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運動部啟動115年社區運動俱樂部計畫　校園場館開放打造在地運動生態系

▲115年推動社區運動俱樂部實施計畫啟動記者會。（圖／運動部全民運動署提供）

▲115年推動社區運動俱樂部實施計畫啟動記者會。（圖／運動部全民運動署提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

運動部全民運動署今（27）日舉辦「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」啟動記者會，運動部全民運動署房瑞文署長表示，將以社區為起點、校園為核心，透過制度化、公私協力的方式，打造能夠長期運作、在地深耕的社區運動體系，讓運動真正走進民眾日常生活。

房瑞文署長指出，過去國內基層運動能量多仰賴家長、教練或地方熱心人士自發投入，但常面臨活動短期化、資源不穩定、場地取得困難等問題，使得運動參與難以持續。社區運動俱樂部計畫正是針對這些限制提出的制度性解方，希望將一次性的活動，轉化為常態化、可複製的運動參與模式。

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▲運動部全民運動署房瑞文署長。（圖／運動部全民運動署提供）

▲運動部全民運動署房瑞文署長。（圖／運動部全民運動署提供）

115年社區俱樂部計畫以「社區在地服務」為核心，參考國際社區運動發展經驗，強調自主治理與永續經營，並配合校園開放政策，鼓勵學校在課後及假日開放運動場館，與民間運動團體形成穩定合作關係。全民運動署表示，這不僅能有效回應民眾對運動場地與課程的需求，也能引入社會資源，提升校園場地使用效率，形成校園與社區互利共好的正向循環。

記者會現場也安排中華民國匹克球總會及中華中小學跆拳道聯合總會進行運動展演，透過匹克球與跆拳道的實際示範，呈現社區運動俱樂部在全齡、跨世代推動上的高度彈性與多元可能，凸顯競技運動全民化、運動成為日常的政策目標。

「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」在規劃過程中，歷經多次跨界對話與討論，廣泛徵詢學者專家、地方政府、學校行政團隊及第一線俱樂部代表意見，逐步建構以學校為據點、公私協力運作、全民參與為目標的政策架構。全民運動署期盼，透過明確的政策工具設計，協助基層運動組織從「靠熱情撐場」走向「有制度可依」，為擴大我國運動人口與發展運動產業奠定基礎。

▲115年推動社區運動俱樂部實施計畫啟動記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲115年推動社區運動俱樂部實施計畫啟動記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

實施計畫補助對象包含各級學校及立案民間組織，補助項目涵蓋校園運動器材、社區運動活動及社區運動聯賽等，採線上登錄方式申請，即日起至4月30日前可逕上網址： https://wesport.ntus.edu.tw/login申請。

關鍵字： 社區運動全民運動校園合作運動補助運動計畫

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