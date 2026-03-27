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戴資穎退役仍關心羽壇　看台灣全英賽寫歷史、開心呼「代表一直在進步」

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣羽壇天后戴資穎今（27）日以年度品牌大使身分，出席純網銀將來銀行NEXT BANK活動，並以令人耳目一新的亮麗長髮造型現身，去年11月正式封拍的小戴，儘管目前仍處於「享受無所事事」的階段，但對羽壇動態仍相當關注，日前看到林俊易、混雙等台灣好手在全英公開賽接連奪冠，她也開心地說：「這代表我們一直都在進步。」

正式卸下職業運動員重擔已數月，戴資穎坦言目前還不到會懷念比賽的時刻，反而非常享受這份遲來的自在，「沒有鬧鐘蠻好的，真的很習慣。我以前都要蠻早睡、蠻早起的，現在過30歲以後，總算可以開始體驗不用早睡早起的生活了。」

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然而，退役生活也帶來意想不到的考驗，小戴幽默表示，因為現在運動量比當球員時少太多，反而變得需要進行飲食控制，「我本來當球員時是不太需要控制的，現在因為運動量運動量太少，反而比較需要，這就是最大的差別。」

雖然已不在場上拚戰，但戴資穎對台灣選手的表現依然瞭若指掌。日前全英公開賽，台灣男單「左手重砲」林俊易與混雙組合葉宏蔚／詹又蓁相繼奪下冠軍，這是繼小戴於2017、2018、2020年三度制霸後，台灣選手再次在全英賽場領航。

對此，小戴說：「這個我有看！只要打到冠軍戰我就會看，有我們的人我就一定要跟上，還是要關心一下大家目前的近況。」看著後輩與昔日戰友接連打出亮眼成績，小戴直言感到非常開心，「這代表我們整體的體育實力一直都在進步。」

關鍵字： 戴資穎羽球全英公開賽

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