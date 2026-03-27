中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

▲中信兄弟吳俊緯。（圖／記者張克銘攝）
記者胡冠辰／臺北報導
中華職棒27日公布2026年例行賽一軍開季名單，中信兄弟僅以24人登錄開季是6隊之中最少，名單中牛棚大將吳俊偉不在其中，此外台鋼雄鷹外野主力王柏融也不見身影，引發關注。
兄弟吳俊偉確定不在開季一軍登錄內，總教練平野惠一日前已說明，吳俊偉與黃恩賜因調整進度較慢，開季將先從二軍出發；台鋼王柏融24日官辦熱身賽首打席在一次揮棒後出現身體不適退場休息，當時球團說明「王柏融右手肘不適退場，後續狀況會由防護員進行評估確定狀況。」
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完整名單如下
中信兄弟
|守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|9人
|王凱程、江忠城、李振昌、羅戈、余謙、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰
|捕手
|4人
|林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰、徐博瑋
|內野手
|7人
|王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
|外野手
|4人
|曾頌恩、許庭綸、詹子賢、宋晟睿
|總計
|24人
統一獅
|守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|11人
|劉予承、髙塩將樹、鍾允華、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、獅帝芬、鄭副豪、高偉強、辛俊昇、姚杰宏
|捕手
|3人
|張翔、潘磊、陳重羽
|內野手
|6人
|林子豪、許哲晏、林培緯、林祖傑、林泓弦、陳聖平
|外野手
|5人
|李丞齡、朱迦恩、邱智呈、蘇智傑、田子杰
|總計
|25人
樂天桃猿
|守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|12人
|蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
|捕手
|3人
|宋嘉翔、林泓育、張閔勛
|內野手
|9人
|林承飛、林子偉、歐晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
|外野手
|4人
|成晉、林政華、何品室融、陳晨威
|總計
|28人
富邦悍將
|守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|12人
|廖任磊、李建勳、張奕、石梓霖、李吳永勤、魔力藍、威戈神、曾峻岳、張瑞麟、游霆崴、劉昱言、林栚呈
|捕手
|3人
|林岱安、張進德、戴培峰
|內野手
|7人
|林澤彬、王念好、葉子霆、范國宸、林岳谷、辛元旭、張育成
|外野手
|6人
|邦力多、申皓瑋、張洺瑀、王正棠、蔡佳諺、孔念恩
|總計
|28人
味全龍
|
守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|11人
|李超、黃暐傑、鋼龍、呂偉晟、李致霖、王伯洋、陳冠偉、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
|捕手
|2人
|林辰勳、蔣少宏
|內野手
|7人
|吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、劉基鴻、石翔宇
|外野手
|5人
|陳子豪、郭天信、王順和、曾聖安、張祐嘉
|總計
|25人
台鋼雄鷹
|守備位置
|人數
|球員名單
|投手
|10人
|林詩翔、陳宇宏、李欣穎、施子謙、賴智垣、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、黃子鵬、許育銘
|捕手
|3人
|陳世嘉、吳柏萱、劉時豪
|內野手
|8人
|曾子祐、顏郁軒、郭永維、湯家豪、吳念庭、曾昱磬、杜家明、魔鷹
|外野手
|5人
|陳文杰、王博玄、紀慶然、高聖恩、藍寅倫
|總計
|26人
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