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中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

▲▼中信兄弟吳俊緯。（圖／記者張克銘攝）

▲中信兄弟吳俊緯。（圖／記者張克銘攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒27日公布2026年例行賽一軍開季名單，中信兄弟僅以24人登錄開季是6隊之中最少，名單中牛棚大將吳俊偉不在其中，此外台鋼雄鷹外野主力王柏融也不見身影，引發關注。

兄弟吳俊偉確定不在開季一軍登錄內，總教練平野惠一日前已說明，吳俊偉與黃恩賜因調整進度較慢，開季將先從二軍出發；台鋼王柏融24日官辦熱身賽首打席在一次揮棒後出現身體不適退場休息，當時球團說明「王柏融右手肘不適退場，後續狀況會由防護員進行評估確定狀況。」

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完整名單如下

中信兄弟

守備位置 人數 球員名單
投手 9人 王凱程、江忠城、李振昌、羅戈、余謙、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰
捕手 4人 林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰、徐博瑋
內野手 7人 王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手 4人 曾頌恩、許庭綸、詹子賢、宋晟睿
總計 24人

統一獅

守備位置 人數 球員名單
投手 11人 劉予承、髙塩將樹、鍾允華、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、獅帝芬、鄭副豪、高偉強、辛俊昇、姚杰宏
捕手 3人 張翔、潘磊、陳重羽
內野手 6人 林子豪、許哲晏、林培緯、林祖傑、林泓弦、陳聖平
外野手 5人 李丞齡、朱迦恩、邱智呈、蘇智傑、田子杰
總計 25人

樂天桃猿

守備位置 人數 球員名單
投手 12人 蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
捕手 3人 宋嘉翔、林泓育、張閔勛
內野手 9人 林承飛、林子偉、歐晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
外野手 4人 成晉、林政華、何品室融、陳晨威
總計 28人

富邦悍將

守備位置 人數 球員名單
投手 12人 廖任磊、李建勳、張奕、石梓霖、李吳永勤、魔力藍、威戈神、曾峻岳、張瑞麟、游霆崴、劉昱言、林栚呈
捕手 3人 林岱安、張進德、戴培峰
內野手 7人 林澤彬、王念好、葉子霆、范國宸、林岳谷、辛元旭、張育成
外野手 6人 邦力多、申皓瑋、張洺瑀、王正棠、蔡佳諺、孔念恩
總計 28人

味全龍

守備位置

 人數 球員名單
投手 11人 李超、黃暐傑、鋼龍、呂偉晟、李致霖、王伯洋、陳冠偉、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手 2人 林辰勳、蔣少宏
內野手 7人 吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、劉基鴻、石翔宇
外野手 5人 陳子豪、郭天信、王順和、曾聖安、張祐嘉
總計 25人

台鋼雄鷹

守備位置 人數 球員名單
投手 10人 林詩翔、陳宇宏、李欣穎、施子謙、賴智垣、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、黃子鵬、許育銘
捕手 3人 陳世嘉、吳柏萱、劉時豪
內野手 8人 曾子祐、顏郁軒、郭永維、湯家豪、吳念庭、曾昱磬、杜家明、魔鷹
外野手 5人 陳文杰、王博玄、紀慶然、高聖恩、藍寅倫
總計 26人
關鍵字： 樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、富邦悍將、味全龍、台鋼雄鷹、中華職棒

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