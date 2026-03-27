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大巨蛋開幕戰預售破3.8萬　桃猿有望締造隊史首次4萬人滿場

▲▼中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿28日開幕戰先發威能帝。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新球季將於明（27日）在臺北大巨蛋正式揭開序幕，開幕戰由衛冕軍樂天桃猿對決中信兄弟；樂天球團稍早統計，截至今天下午3時，這場焦點之戰的預售票已售出3萬8千張，觀眾人數持續攀升，也讓此役有望挑戰樂天隊史首次4萬人滿場紀錄。

回顧中職歷年開幕戰，至今已有10場締造滿場紀錄，最近一次就發生在去年3月29日，當時中信兄弟同樣在臺北大巨蛋迎戰統一獅，吸引4萬名球迷進場，不僅寫下滿場紀錄，也刷新聯盟開幕戰單場最多觀眾人數。

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今年開幕戰票房氣勢不減，若最終順利達成4萬人滿場，中職將連續兩年在開幕戰締造大巨蛋滿場盛況。

至於樂天桃猿隊史在聯盟開幕戰的最佳票房，則要追溯到Lamigo桃猿時期，2016年3月19日，Lamigo於桃園主場迎戰中信兄弟，當天共吸引1萬9393名球迷進場，至今仍是中職室外球場開幕戰最多進場觀眾紀錄。

從整體票房趨勢來看，中職36年整體觀眾數持續升溫，例行賽共吸引373萬4429人進場，平均每場1萬373人，較前一季平均7684人明顯成長34.99%，整體票房已明顯回溫。

若以球隊票房表現來看，中信兄弟去年平均每場吸引13398人，高居6隊之首，樂天桃猿則以平均10265人排名第3，且較前一季大幅成長52.25%，成長幅度相當顯著。

此外，兄弟與桃猿本就是聯盟高票房對戰組合，依據去年對戰組合統計，兩隊24場交手共吸引34萬4203人進場，平均每場達1萬4341人，排名聯盟第2，較前一季8536人更大幅成長68.01%。

球場因素同樣是關鍵，臺北大巨蛋去年共舉辦66場中職賽事，總進場132萬8772人，平均每場20132人，高居各球場之冠，也是目前聯盟最具票房指標性的場地；加上去年中職共有5場比賽進場數達4萬人等級，更凸顯大巨蛋對於票房拉抬的效果。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟

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