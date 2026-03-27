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「小新」領軍！桃猿新領隊野原武人提3大策略 強化台日交流與球迷經營

▲野原武人。（圖／記者胡冠辰攝）

▲野原武人。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

衛冕軍樂天桃猿今年3月迎來新任領隊兼執行長野原武人，他在上任後首場記者會上分享自身背景與職涯歷程，同時提出未來球團經營的3大方向，宣示將帶領球隊邁向全新階段。

記者會開場，野原武人先以輕鬆方式自我介紹，提到自己的姓氏與日本知名動漫《蠟筆小新》主角相同，加上自己來自埼玉縣，笑稱因此被朋友暱稱為「小新」，對此他也感到相當榮幸。

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雖然過去曾在日甲神戶勝利船從事足球相關工作，但他坦言自己其實從小熱愛棒球，「人生第一個聖誕禮物就是棒球手套」，5歲起幾乎年年進場看球；過去他是讀賣巨人球迷，加入樂天集團後則轉而支持東北樂天金鷲。

談到與臺灣的淵源，野原武人透露，大約10年前曾參與臺灣樂天市場相關業務，因此對臺灣並不陌生；此次來台工作時，他也意外發現自己過去曾獲得的金鷲冠軍戒指，讓他更加感覺自己與棒球之間有著深厚緣分。

回顧職涯，野原武人自2006年加入樂天集團，歷經電商、國際事業等多個部門歷練，曾外派至新加坡工作，之後回到日本負責通訊產品業務；2024年進入神戶勝利船擔任要職，累積職業運動球團的經營經驗，今年正式接掌樂天桃猿。

談到未來經營方針，野原武人提出3大重點；首先是提升營收與球迷經營，他以神戶勝利船的成功經驗為例，透過優化會員制度與提升福利，有效帶動收益成長，未來也希望將相關策略導入桃猿體系。

第2是強化設施設備，包括升級VIP觀賽空間、改善球員訓練與住宿環境，全面提升職業球隊的軟硬體條件，打造更完善的競技與後勤支援體系。

第3則是組織與營運升級；他強調將導入更具戰略性的管理模式，深化樂天集團內部資源整合，並運用AI技術提升營運效率，同時打造嶄新的球場體驗，讓球迷感受到不同以往的觀賽氛圍。

在戰力發展方面，野原武人表示，球隊不只追求單一冠軍，而是希望建立長期競爭力並培養世界級選手；他提到未來將導入TrackMan等數據系統，優化球員訓練模式，同時規劃將二軍訓練基地移回桃園，讓年輕球員更貼近一軍環境，加速成長。

此外，他也特別強調「台日交流」將是樂天桃猿的重要優勢；未來除了持續與東北樂天金鷲合作外，也計畫與神戶勝利船展開跨項目交流，包括防護、場地維護與訓練系統等層面。

4月預計前往仙台與神戶進行交流考察，希望讓台灣相關人員有機會赴日學習，進一步提升整體運動產業水平。

野原武人最後表示，未來將延續前任領隊森井誠之所推動的改革基礎，並持續深化球員環境與球迷體驗；他強調：「不只是打造一支能贏球的球隊，更希望成為一支長期穩定、具有魅力的常勝軍。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒

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