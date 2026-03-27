獵鷹球團當後盾！台鋼科大男籃創隊2年闖UBA一級、洪啟超率「素人軍團」寫校史

▲台鋼科大籃球隊。（圖／台南台鋼獵鷹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台鋼科技大學籃球隊於大專籃球聯賽正式升上公開一級，寫下隊史重要里程碑。這支成立僅兩年的年輕球隊，在短時間內展現高度凝聚力與成長潛力，成功躋身更高層級賽事。

台鋼科大籃球隊自創隊以來，球員多來自高中乙組體系，並非傳統以HBL甲組球員為主的班底。然而，在校方全力支持及總教練洪啟超帶領下，球隊透過系統化訓練與完善培育機制，逐步提升整體戰力，最終順利升上公開一級。

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總教練洪啟超表示：「球隊一路走來，從基層球員出發，仰賴的是長期累積與團隊文化的建立。這次能夠升上公開一級，是全隊共同努力的成果。」台鋼科大休閒運動管理系游正忠主任也表示，「看到學生在洪總教練帶領下，朝著明確目標不斷練習，學生和教練的努力絕對值得肯定。」再次證明，只要具備良好的培育環境與明確目標，基層球員同樣具備在高層級舞台競爭的實力。

台鋼集團長期支持體育發展，台鋼獵鷹職業籃球隊亦以深耕南部基層為重要使命，持續投入資源培養在地人才。台鋼科大陳天惠校長就表示，「不管是職業環境建置、教練安排到獎助學金提供，台鋼集團與台鋼獵鷹職業籃球隊是本校籃球隊的最堅實後盾，更是學生這次可以成功前進公開一級的最重要推手。」台鋼科大籃球隊的快速成長，正是學校培育與職業體系資源結合的具體成果，也象徵南部籃球正逐步建立更完整的人才發展階梯。

▲台鋼科大籃球隊。（圖／台南台鋼獵鷹提供）

展望未來，球隊升上公開一級後，將自下個學年度起進一步強化與職業隊的連結及合作機制，讓訓練內容與競技方向更貼近職業籃球需求。台鋼獵鷹籃球隊GM王澄緯表示：「我們一直以培養南部基層籃球為榮。加入台鋼科大籃球隊的選手，即可擁有接近職業等級的訓練環境與觀念，這也是球隊的重要優勢之一。」他也指出，未來將持續深化與校方合作，讓優秀球員在學期間即可逐步銜接職業舞台。

台鋼科大未來也將持續以學校作為培育核心，結合職業體系資源，朝打造完整人才庫的目標邁進，提供球員從校園銜接至職業舞台的發展管道。