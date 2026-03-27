戴資穎出任將來銀行代言人！董事長郭水義親自解釋合作原因

▲左起將來銀行董事長郭水義、台灣羽球傳奇名將戴資穎以及銀行總經理張恭賀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

純網銀將來銀行NEXT BANK今日正式邀請退役的羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使。雙方在開業4週年之際，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」及「全民影響力」3大特質，合力推廣一站式金融服務。記者會上將來銀行董事長郭水義也透露為何會找戴資穎擔任品牌大使的原因，點出她曾面臨出國比賽「每打必敗」的慘痛歲月，如何憑藉傳承自消防員父親的勇氣，一步步領航台灣羽球走向世界巔峰，和將來銀行的奮鬥歷程不謀而合。

每一顆精彩的魔球背後，都藏著無數次失敗的淚水。將來銀行董事長郭水義今日感性分享一段鮮為人知的故事。戴資穎雖然從小展露羽球天分，並在12歲就成為甲組球員，但初出國門時卻面臨「每打必敗、勝少敗多」的慘況。當時年僅12歲的小女孩，面對國際頂尖高手經常單場拿不到2、3分，「每一次都是被電得很慘的經驗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這份堅韌的精神源自家族的優良基因。郭水義指出，小戴的外公是陸軍官校羽球高手，媽媽同樣擁有卓越的運動細胞，而戴爸爸則謙虛地說，小戴99%遺傳自媽媽，唯獨那關鍵的1%來自他自己——那就是「勇敢」。身為消防員的戴爸爸，將「勇敢」視為日常，這份精神也深深烙印在小戴的骨子裡，讓她在國際賽場上即使面臨落後，依然能大膽變線、勇敢出拍。

將來銀行總經理張恭賀進一步分析戴資穎與品牌高度契合的3大核心特質，他將球后的羽球特色巧妙轉化為金融服務的優勢。首先是舉世聞名的「速度」，小戴在場上的反應力正對應將來銀行追求的效率，包含快速的信用貸款及「全線上房貸」，讓客戶不用出門即可在家辦妥；其次是「廣度」，小戴憑一己之力讓羽球成為全民運動，這份廣度也正是銀行致力推廣全線上服務、希望不分年齡層客戶都能愛上數位金融的願景；最後則是「深度」，小戴看似輕鬆的隨手一拍實則隱藏深厚的戰略，如同將來銀行背靠中華電信等堅強股東陣容，具備紮實的專業背景與股東禮遇。

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於這次出任品牌大使，戴資穎透露了對於品牌安全感的重視，她表示：「首先因為中華電信，跟他們合作多年，在知道將來銀行背後是中華電信的堅強支持，知道這品牌是非常踏實。」

談到純網銀的便利性，小戴則認為這是一個必然的潮流：「身邊朋友也使用純網銀，這是一個趨勢，可以比較輕鬆，不用出門，有手機就可以操作。希望透過我的分享把這份安全感帶給大家，讓大家對這品牌有足夠信任，未來加入將來的美好。」