運動雲

>

戴資穎出任將來銀行代言人！董事長郭水義親自解釋合作原因

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲左起將來銀行董事長郭水義、台灣羽球傳奇名將戴資穎以及銀行總經理張恭賀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

純網銀將來銀行NEXT BANK今日正式邀請退役的羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使。雙方在開業4週年之際，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」及「全民影響力」3大特質，合力推廣一站式金融服務。記者會上將來銀行董事長郭水義也透露為何會找戴資穎擔任品牌大使的原因，點出她曾面臨出國比賽「每打必敗」的慘痛歲月，如何憑藉傳承自消防員父親的勇氣，一步步領航台灣羽球走向世界巔峰，和將來銀行的奮鬥歷程不謀而合。

每一顆精彩的魔球背後，都藏著無數次失敗的淚水。將來銀行董事長郭水義今日感性分享一段鮮為人知的故事。戴資穎雖然從小展露羽球天分，並在12歲就成為甲組球員，但初出國門時卻面臨「每打必敗、勝少敗多」的慘況。當時年僅12歲的小女孩，面對國際頂尖高手經常單場拿不到2、3分，「每一次都是被電得很慘的經驗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這份堅韌的精神源自家族的優良基因。郭水義指出，小戴的外公是陸軍官校羽球高手，媽媽同樣擁有卓越的運動細胞，而戴爸爸則謙虛地說，小戴99%遺傳自媽媽，唯獨那關鍵的1%來自他自己——那就是「勇敢」。身為消防員的戴爸爸，將「勇敢」視為日常，這份精神也深深烙印在小戴的骨子裡，讓她在國際賽場上即使面臨落後，依然能大膽變線、勇敢出拍。

將來銀行總經理張恭賀進一步分析戴資穎與品牌高度契合的3大核心特質，他將球后的羽球特色巧妙轉化為金融服務的優勢。首先是舉世聞名的「速度」，小戴在場上的反應力正對應將來銀行追求的效率，包含快速的信用貸款及「全線上房貸」，讓客戶不用出門即可在家辦妥；其次是「廣度」，小戴憑一己之力讓羽球成為全民運動，這份廣度也正是銀行致力推廣全線上服務、希望不分年齡層客戶都能愛上數位金融的願景；最後則是「深度」，小戴看似輕鬆的隨手一拍實則隱藏深厚的戰略，如同將來銀行背靠中華電信等堅強股東陣容，具備紮實的專業背景與股東禮遇。

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於這次出任品牌大使，戴資穎透露了對於品牌安全感的重視，她表示：「首先因為中華電信，跟他們合作多年，在知道將來銀行背後是中華電信的堅強支持，知道這品牌是非常踏實。」

談到純網銀的便利性，小戴則認為這是一個必然的潮流：「身邊朋友也使用純網銀，這是一個趨勢，可以比較輕鬆，不用出門，有手機就可以操作。希望透過我的分享把這份安全感帶給大家，讓大家對這品牌有足夠信任，未來加入將來的美好。」

關鍵字： 戴資穎將來銀行羽球品牌大使數位金融

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

3村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

4山本由伸連2年開幕戰奪勝日本第一人

5中職六隊開季名單出爐！兄弟24人最少

最新新聞

1115年社區運動俱樂部計畫　即日起線上申請

2退役不忘關心羽壇　小戴開心台灣在進步

3將來銀行新大使！戴資穎傳遞勇氣

4桃猿有望締造隊史首次4萬人滿場

5獵鷹當後盾！台鋼科大闖UBA一級

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366