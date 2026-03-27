運動雲

>

山本由伸遇ABS考驗笑稱「我滿喜歡」　柯蕭狂讚讚：投球如藝術

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸26日（台灣時間27日）在開幕戰先發登板，主投6局失2分，順利拿下勝投，寫下日本投手史上首次連續2年開幕戰奪勝紀錄。儘管首局就遇到ABS電子好球帶改判情況，他仍展現穩定心態，賽後更直言「我滿喜歡這個制度」。

山本此役開局就碰上新制考驗，原本的好球判決因ABS挑戰被改為壞球，但他未受影響，仍成功壓制打者完成投球任務。

對於這項新制度，山本抱持正面態度，「當然有時候會對自己有利或不利，但能有正確判決這件事，我是很喜歡的。」 比賽中山本展現王牌本色，前3局未失分，第4局雖被轟出兩分砲失掉領先，但隨即調整節奏，沒有讓失分擴大。隨後迅速回穩，連續解決打者，成功穩住場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本表示：「整體狀態算是在不錯的情況下進入比賽，從第一局開始就能全力投球。雖然被打了那支全壘打，但也能好好切換心情面對下一個打席，我覺得後面的投球有變得更好。」

談到那發全壘打，山本說，「那球不算是特別差的球，但可能變成比較容易被打者掌握、被反擊的球。」能贏下開幕戰，他直言是很好的開始，「不過球季還很長，希望全隊能團結一起努力。」

本場轉播擔任球評的柯蕭（Clayton Kershaw）形容山本的投球「已達藝術的境界」，山本聽聞後表示，「真的很開心，他一直都很稱讚我、給我鼓勵，讓我更想繼續努力。」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 山本由伸道奇開幕戰ABS制度勝投

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

小熊再出手！霍爾納簽6年約　本周第2人簽長約

小熊再出手！霍爾納簽6年約　本周第2人簽長約

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

3村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

4山本由伸連2年開幕戰奪勝日本第一人

5中信兄弟BCL苦吞3連敗

最新新聞

1何品室融明扛樂天開路先鋒

2林吳晉瑋苦練一壘、外野拚機會

3平野惠一叮囑兄弟年輕球員

4野獸謝幕！林志傑引退週4月登場

5林吳晉瑋加練外野助兄弟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366