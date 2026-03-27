山本由伸遇ABS考驗笑稱「我滿喜歡」　柯蕭狂讚讚：投球如藝術

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸26日（台灣時間27日）在開幕戰先發登板，主投6局失2分，順利拿下勝投，寫下日本投手史上首次連續2年開幕戰奪勝紀錄。儘管首局就遇到ABS電子好球帶改判情況，他仍展現穩定心態，賽後更直言「我滿喜歡這個制度」。

山本此役開局就碰上新制考驗，原本的好球判決因ABS挑戰被改為壞球，但他未受影響，仍成功壓制打者完成投球任務。

對於這項新制度，山本抱持正面態度，「當然有時候會對自己有利或不利，但能有正確判決這件事，我是很喜歡的。」 比賽中山本展現王牌本色，前3局未失分，第4局雖被轟出兩分砲失掉領先，但隨即調整節奏，沒有讓失分擴大。隨後迅速回穩，連續解決打者，成功穩住場面。

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山本表示：「整體狀態算是在不錯的情況下進入比賽，從第一局開始就能全力投球。雖然被打了那支全壘打，但也能好好切換心情面對下一個打席，我覺得後面的投球有變得更好。」

談到那發全壘打，山本說，「那球不算是特別差的球，但可能變成比較容易被打者掌握、被反擊的球。」能贏下開幕戰，他直言是很好的開始，「不過球季還很長，希望全隊能團結一起努力。」

本場轉播擔任球評的柯蕭（Clayton Kershaw）形容山本的投球「已達藝術的境界」，山本聽聞後表示，「真的很開心，他一直都很稱讚我、給我鼓勵，讓我更想繼續努力。」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）