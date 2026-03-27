宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

▲戴資穎（右）、馬琳（左）。（圖／Badminton Photo提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

去年11月剛退役台灣羽球天后戴資穎，27日正式宣布將擔任將來銀行未來代言人，而談及32歲西班牙「吼叫天后」馬琳（Carolina Marin）昨日在社群平台宣布高掛球拍退役的消息，小戴也表示，她認為瑪琳決定退休的心情絕對是「百般不願意」，並坦言自己退役前也曾陷入「身體不允許」的痛苦掙扎。

馬琳昨日在社群平台公開宣布退役，感性告別22年羽球生涯，這位曾於2015年登上世界球后、2016年奪下里約奧運金牌的西班牙戰神，是歷史上首位世錦賽3冠的女單球員，即便經歷兩次重大的韌帶傷勢，馬琳仍強勢復出達成歐錦賽7連霸神蹟；然而，命運卻在2024年巴黎奧運4強戰開了殘酷玩笑，馬琳在領先時因右膝前十字韌帶斷裂遺憾退賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歷經3次嚴重膝傷與合計4次的手術，馬琳雖曾力拚在2026年歐錦賽重回巔峰，最終仍不敵身體發出的警訊，昨她在社群媒體發出聲明，宣布退役消息，「我的旅程在此畫下句點。謝謝你們每一個人，因為無論以何種方式，你們都曾是這段旅程的一份子。在開啟的新篇章中，我將永遠帶著迄今為止引導我的價值觀，並努力將這些年來社會賦予我的一切回饋大眾，這是一段極其美好的旅程。」

看著昔日宿敵同樣走向職業球員生涯終點，戴資穎深有感觸，「我其實覺得她應該也是百般的不願意啦，跟我那時候一樣。但是運動員『傷病』這個部分比較難，真的不是我想回去就可以回去。」

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

小戴透露，決定退休的過程充滿掙扎與自我懷疑：「我那時候心裡也是蠻多掙扎，就是先逼自己放棄，再強迫自己接受這件事情，我覺得她現在可能也在那個過程裡面，那種『我想要拼，但不可以，身體不允許』的感覺，真的很煎熬。」

戴資穎與馬琳堪稱羽壇史上最經典的對手，兩人生涯一共對壘24次，最終戰績定格在12勝12敗。值得一提的是，小戴在2016年首度登上世界球后寶座，正是擠下當時的馬琳而登頂。

兩人的最後一次過招，停留在2024年全英公開賽，隨後，兩位頂尖球后雙雙陷入傷勢泥淖，小戴也公開致敬馬琳的鬥魂精神：「我真的很佩服她，因為她開了4次刀，這個過程真的是非常不容易，我很敬佩她的精神，也祝福她之後都可以很健康、很開心。」