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跨性別女禁止參賽！國際奧會重啟基因檢測、2028年洛杉磯奧運就實施

▲2028洛杉磯奧運、帕運。（圖／達志影像／美聯社）

▲2028洛杉磯奧運、帕運。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

國際體壇迎來歷史性轉折！國際奧林匹克委員會（IOC）宣布針對2028洛杉磯奧運的最新參賽規範，未來所有報名女性賽事的運動員均須接受「SRY基因檢測」，明確規定唯有檢測結果呈陰性的「生理女性」才具備參賽資格，跨性別女性未來將被排除在女性賽事之外。而在這波性別風暴核心的台灣拳擊天后林郁婷，已確認通過檢測並獲得世界拳擊聯盟（World Boxing）認可，將在3月28日的亞錦賽重返國際擂台。

隨著性別認同與相關手術普及，體育競技中的性別優勢爭議愈演愈烈。IOC首位女性主席柯芬特里（Kirsty Coventry）正式頒布新規，自2028洛杉磯奧運起，無論個人或團體賽事，僅限「生理女性」符合參賽資格。

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▲IOC主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲IOC主席柯芬特里（Kirsty Coventry）。（圖／達志影像／美聯社）

這項新規的核心在於「SRY基因檢測」，透過唾液、口腔抹片或血液樣本，篩檢負責啟動男性發育的SRY基因，IOC強調，除非有證據顯示讀數有誤，否則運動員一生僅需接受一次檢測，呈現陰性者將獲得永久資格，IOC指出，跨性別者仍可參加奧運，但僅限男子組、不依性別分組的項目，或混合項目中的男子名額。

台灣拳后林郁婷自2024巴黎奧運奪金後，曾受性別爭議波及而長達一年半未能參加國際賽。然而，在運動部、拳協與醫療團隊積極申訴下，透過詳盡的科學數據證明林郁婷自出生起即為女性，世界拳擊聯盟近期終於認可其資格。

林郁婷預計將於3月28日在蒙古烏蘭巴托舉辦的亞錦賽重回國際視野，儘管原先的57公斤級量級取消，但林郁婷在國內選拔賽中升量挑戰，成功擊敗巴黎奧運60公斤級銅牌好手吳詩儀，取得名古屋亞運參賽權。

曾是兩屆奧運游泳金牌得主的柯芬特里在聲明中態度相當強硬，她指出「身為前運動員，我熱切相信競爭公平權。生物學男性在體格上明顯強於女性，這在力量、爆發力導向的運動中，競爭是不公平且不安全的。」

她強調，此項政策是基於科學研究，數據顯示男性在擊打類運動中相較女性的優勢可能超過100%，這項新規也與美國總統川普（Donald Trump）簽署的體育行政命令保持一致，旨在保護女性運動的公平性、安全與誠信。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

自2021年以來，田徑、游泳與自由車等項目已陸續採取更嚴格的限制政策，本次IOC統一規範，取代了過往交由各單項總會自訂規則的模糊地帶。IOC強調，此政策不具追溯力，且不適用於基層或休閒體育，其首要目標是確保奧林匹克頒獎台上的平等、能見度與啟發。

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