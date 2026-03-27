佐佐木朗希春訓爆炸仍獲信任！教頭喊話狀態佳　將扛第4戰先發

▲洛杉磯道奇佐佐木朗希春訓防禦率雖高達15.58，仍獲教練團信任，預計在開幕第4戰先發登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希春訓表現起伏，但仍獲高度信任！洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在開幕戰前受訪時透露，儘管佐佐木熱身賽防禦率高達15.58，仍預計安排他在新球季第4戰先發登板，並強調其狀態其實「沒有問題」。

佐佐木朗希在春訓最後一次登板出現控球不穩的情況，單場投出多達8次四死球，導致整體防禦率飆升至15.58，引發外界對他開季狀態的關注。不過教頭羅伯斯並未因此動搖對他的信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯表示，賽前已特別與佐佐木進行交流，「主要是針對心理層面做確認，也觀察了他的傳接球狀況，看起來一切都很好。」他認為，春訓的數據並不能完全反映投手真正的準備程度。

佐佐木在上季後段一度轉任終結者，本季則重新回到先發輪值，角色轉換備受矚目。教練團持續協助他調整節奏與投球內容，希望能在例行賽正式發揮實力。

在球隊規劃下，佐佐木將於開幕第4戰登板先發，儘管春訓成績不理想，但球團仍對這位年輕強投抱持高度期待，盼他能迅速找回手感，成為輪值中的重要戰力。

道奇今天開幕戰對響尾蛇，山本由伸連續2年扛下開幕投手重任，羅伯斯表示，「只要他投出自己的風格就好。能在球數上取得優勢，並運用他所有球種做搭配，替我們帶來勝機、全力應戰。雖然我們觀察他的時間不算很長，但已經看過足夠多的樣本，知道他已經準備好了。」