運動雲

>

佐佐木朗希春訓爆炸仍獲信任！教頭喊話狀態佳　將扛第4戰先發

▲洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇佐佐木朗希春訓防禦率雖高達15.58，仍獲教練團信任，預計在開幕第4戰先發登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希春訓表現起伏，但仍獲高度信任！洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在開幕戰前受訪時透露，儘管佐佐木熱身賽防禦率高達15.58，仍預計安排他在新球季第4戰先發登板，並強調其狀態其實「沒有問題」。

佐佐木朗希在春訓最後一次登板出現控球不穩的情況，單場投出多達8次四死球，導致整體防禦率飆升至15.58，引發外界對他開季狀態的關注。不過教頭羅伯斯並未因此動搖對他的信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯表示，賽前已特別與佐佐木進行交流，「主要是針對心理層面做確認，也觀察了他的傳接球狀況，看起來一切都很好。」他認為，春訓的數據並不能完全反映投手真正的準備程度。

佐佐木在上季後段一度轉任終結者，本季則重新回到先發輪值，角色轉換備受矚目。教練團持續協助他調整節奏與投球內容，希望能在例行賽正式發揮實力。

在球隊規劃下，佐佐木將於開幕第4戰登板先發，儘管春訓成績不理想，但球團仍對這位年輕強投抱持高度期待，盼他能迅速找回手感，成為輪值中的重要戰力。

道奇今天開幕戰對響尾蛇，山本由伸連續2年扛下開幕投手重任，羅伯斯表示，「只要他投出自己的風格就好。能在球數上取得優勢，並運用他所有球種做搭配，替我們帶來勝機、全力應戰。雖然我們觀察他的時間不算很長，但已經看過足夠多的樣本，知道他已經準備好了。」

關鍵字： 佐佐木朗希道奇春訓先發投手羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

小熊再出手！霍爾納簽6年約　本周第2人簽長約

小熊再出手！霍爾納簽6年約　本周第2人簽長約

許晉哲回鍋執教首戰就贏球　林志傑妙回：練球一直跑

許晉哲回鍋執教首戰就贏球　林志傑妙回：練球一直跑

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

日職台將3人一軍出發！宋家豪關鍵年拚FA　本土洋將資格在望

日職台將3人一軍出發！宋家豪關鍵年拚FA　本土洋將資格在望

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

【捍衛阿北清白】小草北院外集結聲援！　「KP清清白白」民眾秀胸前14字刺青

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

小熊再出手！霍爾納簽6年約　本周第2人簽長約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

3棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

4NBA全能神獸　金塊約基奇差點20-20-20大三元

5奪WTT支線賽台灣首冠　葉伊恬目標前30

最新新聞

1山本由伸新指叉讓球迷驚呼太邪惡！

2棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

3柯蕭轉任球評開口就讚大谷！

4佐佐木朗希仍獲信任！將扛第4戰先發

5小熊再出手！霍爾納簽6年約

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366