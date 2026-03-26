▲衛冕軍桃猿開季先拚票房 大巨蛋戰兄弟預售衝破3.5萬張挑戰滿場。（圖／中職）



記者胡冠辰／臺北報導

中職新球季將在本月28日於臺北大巨蛋點燃戰火，衛冕軍樂天桃猿將以主場身分迎戰中信兄弟，開幕戰預售票目前已賣出35000張，只剩最後約5000張門票，若最終順利完售，也將再度達成大巨蛋開幕戰滿場40000人進場紀錄。

樂天桃猿開季前兩戰都排定在臺北大巨蛋擔任主場球隊，其中開幕戰對中信兄弟的票房最受矚目，展現新球季首戰的高人氣；至於29日桃猿交手味全龍一戰，現階段預售約1萬3000張，顯示還有成長空間。

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事實上，去年中職開幕戰就已寫下歷史新頁，2025年3月29日由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，同樣在臺北大巨蛋登場，當天湧進滿場4萬人，刷新中職史上開幕戰最多觀眾進場紀錄。

如今桃猿、兄弟在新球季首戰碰頭，在預售已突破3萬5000張的情況下，也讓外界關注是否有機會再度叩關滿場。

從整體票房趨勢來看，中職36年整體觀眾數持續升溫，例行賽共吸引373萬4429人進場，平均每場1萬373人，較前一季平均7684人明顯成長34.99%，整體票房已明顯回溫。

若以球隊票房表現來看，中信兄弟去年平均每場吸引13398人，高居6隊之首，樂天桃猿則以平均10265人排名第3，且較前一季大幅成長52.25%，成長幅度相當顯著。

此外，兄弟與桃猿本就是聯盟高票房對戰組合，依據去年對戰組合統計，兩隊24場交手共吸引34萬4203人進場，平均每場達1萬4341人，排名聯盟第2，較前一季8536人更大幅成長68.01%。

球場因素同樣是關鍵，臺北大巨蛋去年共舉辦66場中職賽事，總進場132萬8772人，平均每場20132人，高居各球場之冠，也是目前聯盟最具票房指標性的場地；加上去年中職共有5場比賽進場數達4萬人等級，更凸顯大巨蛋對於票房拉抬的效果。

樂天桃猿去年奪下球團史首座中職總冠軍，也是隊史第8冠，總統賴清德今天也在總統府接見這支冠軍隊，總教練曾豪駒表示，球隊今年會持續努力，全力爭取2連霸；如今他們帶著衛冕軍氣勢迎接新球季，桃猿開幕戰票房開紅盤，也為新球季先炒熱話題。