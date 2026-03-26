灰狼延長賽13分逆轉寫80年神蹟！杜蘭特30分淪空響、賽後攬責說輸球怪他

▲休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）。圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼26日在主場迎戰休士頓火箭，即便當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）因傷缺陣，灰狼竟在延長賽剩3分鐘還落後13分的絕境下，打出出15比0的恐怖反擊波，最終以110比108氣走火箭。而這也是創NBA 80年來「延長賽落後分差最大」的逆轉勝紀錄，而第4節發生失誤、延長賽又沒能投進罰球的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），賽後攬責，直言輸球是自己的錯。

今作客交手灰狼，火箭從開賽就陷入落後，不過第四節末段杜蘭特與森根（Alperen Sengun）聯手打出16比5攻勢，強行將比賽拖入延長。延長賽開賽火箭氣勢如虹，靠著謝波德（Reed Sheppard）、杜蘭特與森根內外開花，在比賽僅剩2分50秒時建立起108比95、多達13分的領先優勢。

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然而火箭隨後卻陷入噩夢，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與藍道（Julius Randle）吹起反攻號角，趁著火箭接連出現8秒違例與粗心失誤，發動勢如破竹的15比0逆襲，藍道拋投得手要回領先，而火箭最後一攻杜蘭特獲得罰球機會，但前10罰都命中的他，這次第1罰卻失手、第2罰故意不進但最後沒能補進，最終只能眼睜睜看著勝利從指縫中溜走。

▲明尼蘇達灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特今日出戰43分鐘，投籃22投9中拿下30分、8助攻，憑藉此戰，他生涯單場30+場次來到436場，正式超越名將馬龍（Karl Malone）躍居NBA歷史第4位。然而，KD今日上半場受制於嚴防僅11投2中，全場更發生全隊最多的6次失誤，成為翻盤伏筆。

灰狼方面，全隊5人得分上雙，麥克丹尼爾斯貢獻25分，藍道則在下半場爆發砍下24分；明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖然領到6犯畢業，但也貢獻14分、14籃板與5次火鍋，與里德（Naz Reid）共同撐起禁區防線，根據《美聯社》指出，灰狼此次逆轉是自1997年開始有逐球紀錄以來，延長賽最大逆轉分差。

賽後，杜蘭特在採訪中難掩失落，他直言球隊在比賽末段的執行力出了大問題：「老實說，就是投籃沒進，沒能投進球並且出現了失誤。」他更將輸球責任一人攬下，「我出現了6次失誤，罰球還沒進。老實說，我真的認為是因為我罰球沒進和那6次失誤，才導致我們輸球。」

杜蘭特也反省自己在進攻上的猶豫，「有很多次我跳起來以為隊友有空檔，在該出手時卻想著傳球。他們（灰狼）很放心地縮在禁區等我們投籃，最終帶走了勝利。這場比賽輸球我負全責，我應該更果斷出手而非傳球。」