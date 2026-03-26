曾俊欣謝台塑11年力挺！今晚就遠征羅馬尼亞紅土賽、力拚法網會內門票

▲台灣網球一哥曾俊欣出席記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

自2011年啟動至今已邁入第16年的台塑體育計畫，今年宣布持續贊助22名潛力國手，而目前世界排名140名的曾俊欣，正是該計畫培育超過10年的代表性指標。儘管今晚就要搭機遠征羅馬尼亞，台灣網球一哥曾俊欣仍親自出席獻上國際賽獎牌，並分享他衝刺世界前50名的熱血藍圖。

曾俊欣與台塑企業暨王詹樣公益信託的緣分始於2015年，當時年僅13歲、還在青少年賽場打拚的他，便被納入「未來之星」計畫。曾俊欣受訪時直言，職業網球巡迴賽的開銷極其驚人，尤其近年受烏俄戰爭影響，機票價格與石油連動飆漲，對長年在外奔波的選手負擔沈重。

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「我非常感謝台塑企業超過10年的相挺，」曾俊欣感性說道：「有了這份穩定的資源，讓我能心無旁鶩地投入訓練與賽事，不用在每一場比賽間為了經費擔憂，這對於衝刺世界排名至關重要。」

曾俊欣今日的行程極其緊湊，笑稱：「記者會結束後，我要先回球場練球，晚一點再趕到機場。」他預計今晚飛往羅馬尼亞參加250等級挑戰賽，正式展開紅土賽季。

談到上半年的最大目標，曾俊欣語氣堅定地鎖定法網。目前他已在澳網、溫網、美網都有過直接進入會內賽的紀錄，唯獨法網尚未拿過直進門票，「上半年最大目標就是法網，希望今年能直接打進會內，不用再從會外賽打起。」

▲台灣網球一哥曾俊欣出席記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

回顧2025年，曾俊欣透露自己有多達36週都在參賽，是生涯負擔最重的一年。雖然累積了紮實的比賽內容，但也導致體能訓練受限，「密集出賽很難好好訓練，我現在必須把體能課表融入比賽行程中，在熱身或打一休一時維持強度。」

他坦言，今年將策略性減少參賽站數，但會將重心擺在250等級以上的大賽，「大比賽是唯一進入前50名的方法。」即便上半年運氣稍差，幾次在ATP巡迴賽「候補第一位」失之交臂，曾俊欣仍維持正向心態，並透露下半年將連3屆披上國家隊戰袍，出征名古屋亞運與台維斯盃，續拚為國爭光的機會。