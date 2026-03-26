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日職台將3人一軍出發！宋家豪關鍵年拚FA　本土洋將資格在望

▲宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒2026年球季即將開打，今年共有3名台灣球員從一軍開季出發，分別為效力樂天的宋家豪、加盟日職首年的林安可以及日本北海道火腿鬥士投手古林睿煬。其中，宋家豪迎來挑戰自由球員（FA）資格的關鍵一年。

依日職制度，外國球員累積8年一軍年資（每季以145天計算），將取得FA資格。

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宋家豪目前為7年又7天，距離門檻尚差138天，而本季例行賽長達188天，只要健康穩定待在一軍，即有機會在本季取得FA，不受洋將名額限制。

在球隊定位上，宋家豪預計擔任牛棚主力，持續扮演關鍵守護神角色。

至於林安可，面對旅日首個球季，有機會以指定打擊身分競爭先發位置，甚至挑戰中心打線。據日媒分析，林安可與多明尼加新洋砲卡納里奧（Alexander Canario）組成的新洋砲組合，被視為得分關鍵，能否迅速適應日職節奏、扛起中心打線，是西武新球季能否突破的重要變數。

古林睿煬過往以先發為主，但球隊中繼主力齋藤友貴哉受傷出現戰力缺口，新庄剛志看中古林的球速與壓制力，直言希望納入後援戰力，開季有望以新角色登板。

▲中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 台灣球員日職自由球員林安可古林睿煬

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