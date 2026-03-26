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台塑燃星計畫深耕16年挹注4億！力挺林昀儒、曾俊欣等22名之星

▲網球好手曾俊欣、桌球好手林昀儒媽媽、撞球好手江水靜以及羽球好手陳子睿出席「台塑燃星暨未來之星」聯合記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲網球好手曾俊欣、桌球好手林昀儒媽媽、撞球好手江水靜以及羽球好手陳子睿出席「台塑燃星暨未來之星」聯合記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣基層體育發展再迎強心針！由台塑企業暨王詹樣公益信託推動的「台塑燃星暨未來之星」計畫，26日下午在運動部舉行年度聯合記者會，這項深耕台灣體壇已達16年的培育計畫，宣布今年將持續贊助22名來自網球、撞球、桌球及羽球的潛力選手，自2011年啟動以來，該計畫已累計挹注近4億元資金，扶持432人次選手，並在國際賽場奪下487項冠軍，成為台灣體壇最穩定的基層支援力量。

體育夢想的背後往往是沈重的經濟負擔，台塑企業暨王詹樣公益信託主任委員王文淵有感於年輕選手常受限於經濟因素，難以在追求夢想的道路上突破重圍，透過持續16年的「燃星計畫」，不少國手在缺乏資源的青澀時期獲得資助，進而能在國際舞台發光發熱。

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今日記者會由總管理處資深經理林振添代表出席，體育署競技運動司專門委員盧淑姿、中華奧林匹克委員會副秘書長曾文宏等人皆到場見證。撞球總會會長趙豐邦、網球協會理事長劉啟帆等單項協會代表，也齊聚向這份長期的支持表達肯定，期許選手能以更好的表現回饋社會的幫助。

從2015年就開始接受贊助的台塑桌球之星林昀儒，近期在WTT杜哈賽封王並同時拿下新加坡大滿貫賽男單決賽亞軍，締造台灣球員在大滿貫賽單打最佳戰績；台塑桌球之星郭冠宏於2025年奪下WTT新加坡青少年大滿貫賽U19歲組男子單打第3名；年僅19歲的台塑桌球之星鄭樸璿於2025年WTT突尼西亞青少年明星挑戰賽U19賽事中勇奪女單與女雙雙料冠軍，展現無窮潛力。

台塑網球之星曾俊欣表現穩健，2025年在國際挑戰賽中奪得一冠一亞，穩居國內男子單打排名第一；台塑網球之星葛藍喬安娜則是從17歲開始贊助，今年1月奪得職業生涯首座WTA等級冠軍，更刷新紀錄，成為台灣網球史上首位在WTA125 系列賽單打封后的球員，世界排名來到第117名。

撞球之星江水淨則於2025年拉斯維加斯10球混雙公開賽勇奪季軍，創下職涯最佳紀錄，此外台塑羽球之星陳子睿則於今年奪得澳洲Yonex Bendigo挑戰賽男子雙打冠軍，展現絕佳實力與未來發展潛力。

在22位贊助選手中，穩坐國內男子網球單打排名第一的「台塑網球之星」曾俊欣，從11年前、13歲起就接受台塑燃星計畫贊助，趁著比賽空檔，首度親自出席記者會，表達對台塑的感謝。

除了網球一哥曾俊欣，桌球新星葉伊恬今日也代表出席，展現台灣桌球新生代的活力，每位台塑之星選手在成功的背後，都必須付出不斷的努力並克服失敗的挑戰，而穩定、長期的支持正是他們在挫敗中重新站起來的動力。

現場選手們秉持著追求夢想的初衷，堅持練習不懈。透過記者會，各單項協會也特別強調，台塑企業暨王詹樣公益信託不僅提供經費與資源，更與協會共同針對選手發展擬定年度成長目標，引導選手一步步朝國際殿堂邁進，逐步實現運動夢想。

▲「台塑燃星暨未來之星」聯合記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲「台塑燃星暨未來之星」聯合記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

除了經費補助，醫療防護更是職業運動員的生命線，長庚醫療體系自2016年起加入，成為「台塑之星」的最強後盾。桃園長庚醫院楊宗憲醫師指出，跨專業團隊不僅提供免費健檢與特約門診，更將重點放在「傷害預防」與「心理健康支持」。透過運動醫學的數據優化，協助曾俊欣、葛藍喬安娜等選手在密集賽程中維持體能上限。

台塑企業創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣女士，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業，王文淵主任委員也秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除贊助體育「燃星」及「未來之星」計畫外，援推動「向陽計畫(針對毒品收容人設計，整合生理衛教、心理輔導與技職訓練課程，幫助其重建自信，順利回歸家庭與社會)」、「罕見疾病醫療及經濟協助(提供病友醫療、生活、安養照護與學習等全方面照顧)」、「受暴家庭經濟協助(提供教育及生活補助)」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

關鍵字： 網球桌球撞球曾俊欣江水淨林昀儒

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