▲樂天桃猿奪冠後晉見總統 賴清德讚：從挑戰賽一路逆襲令人欽佩。（圖／總統府提供）



記者胡冠辰／臺北報導

2025中華職棒總冠軍樂天桃猿，去年季後賽上演精彩逆襲，從挑戰賽一路挺進臺灣大賽，最終奪下球團史首座總冠軍金盃；樂天桃猿今（26）日受邀前往總統府，身穿紅白球衣晉見正、副總統，分享奪冠喜悅。

賴清德總統致詞時，首先以球迷的身分向樂天桃猿表達敬意，同時也以總統的身分代表國人恭賀樂天奪冠，並表示球隊從挑戰賽連勝晉級，到總冠軍賽擊敗中信兄弟，展現出強大戰鬥力，令人欽佩。

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他也點名多位表現亮眼的選手，包括總冠軍賽暨年度MVP威能帝、在後援表現精彩的投手朱承洋、資深國家隊投手陳冠宇、以及在挑戰賽敲出關鍵全壘打的林智平和擊出勝利安打的林立。

賴總統也感謝蔡其昌會長的付出，並肯定其在推動棒球發展上的努力，包括帶領國家隊奪得世界12強冠軍、於世界棒球經典賽擊敗強敵韓國。

他指出，會長這個位置需要投入大量時間與心力，作為球團與政府之間的橋梁，同時也是球團之間的聯繫管道，更重要的是成為球員的後盾，促進球團與球員之間建立更好的合作關係，正因這些努力與付出，蔡會長才能獲得棒球界的高度肯定。

今天特別致贈聯盟吉祥物「歐告」給賴總統，並笑稱因為總統是獅迷，知道他一直期待有天能接見統一獅，因此特別帶歐告娃娃來送給總統，希望在願望實現的那天到來之前，都有歐告陪伴著賴總統。

在致謝環節中，蔡會長也特別感謝總統與運動部對國家隊的全力支持，讓球員能無後顧之憂投入賽事。

談及樂天奪冠，蔡會長也感謝前總教練古久保健二的帶領，並強調從曾豪駒總教練到所有球員、應援團與吉祥物等，都是樂天奪冠的重要一份子，「棒球比賽是一個講究團隊合作的運動，如果沒有大家一起努力，這個總冠軍恐怕沒有那麼容易到手，希望大家都能給自己一個掌聲。」

回顧經典賽，蔡會長表示，雖未能前進邁阿密，但是每場比賽不論輸贏，都把國人的心緊緊繫在一起。

蔡會長說，棒球讓這個國家更團結、更凝聚，每一個揮擊、每一個投球都扣人心弦，這就是棒球的魅力，也是棒球對台灣非常重要的存在。

最後他也邀請球迷，本週六前往臺北大巨蛋觀賞樂天桃猿對戰中信兄弟的開幕戰，踴躍進場支持中華職棒，因為有大家的支持，職棒才可以越來越好。