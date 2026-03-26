統一獅亞太首戰門票熱銷　萊恩酷主場店、和順旗艦店同步亮相

▲迎接亞太成棒主球場獅隊主場賽 萊恩酷亞太主場店、和順旗艦店迎接棒球迷。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／臺北報導

2026統一7-ELEVEN獅主場首戰，本週日3.29將於亞太成棒主球場熱烈開打，迎接首戰盛會，目前預售已超過2.1萬張，內野席次已全數銷售一空，僅剩外野票券，當天進場球迷也特別規劃亞太成棒主球場首戰紀念票卡，當天購票進場均可領取收藏，並蓋印紀念戳章。

今年獅隊在亞太成棒主球場安排48場例行賽，球隊也球場內野大門口右側規劃萊恩酷亞太主場店，提供球衣、球帽、Ｔ恤、毛巾等各項常銷周邊商品販售，營業時間配合獅隊主場例行賽開放進場時間，3.29亞太球場中職獅隊首戰將於12:00開放營業。

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球隊為了服務更多球迷，也在亞太成棒主球場附近和順轉運站二樓(距離主球場步行約5分鐘)，規劃萊恩酷和順旗艦店門市，賽事期間提供提早到場球迷們或外野球迷們，均可到萊恩酷和順旗艦店選購各式商品。

而非賽事期間也能提供球迷蒞臨搶購獅隊各項商品，萊恩酷和順旗艦店販售項目主要搭配主題日新品販售等。

球隊為感謝長期支持球迷，凡2026年統一獅亞太主場豪華季票及一般季票者，於享受3.28萊恩酷和順轉運站試營運優先體驗，試營運期間為3/28 13:15～16:15，季票會員現場報到處確認身分後進場，即可進場搶先體驗萊恩酷和順旗艦店，所有品項每人限購一件，離場恕不提供再次進場，萊恩酷和順旗艦店3/29開幕正式營運時間另行公告。

統一獅總經理蘇泰安表示：「迎接球隊前進亞太成棒主球場賽事新球季，雖然與台南市政府體育局合作，目前採用場租方式進行賽事，每場比賽球隊在場內規劃萊恩酷亞太主場店外。」

「但為了提供球迷更完善服務及賽事期間服務外野球迷們，在附近的和順轉運站二樓開設萊恩酷門市服務球迷，讓球迷搭乘接駁車抵達和順轉運站後，就能感受到棒球的魅力，從各項主題佈置、活動規劃及商品賣店服務，透過整體性行銷，讓來到亞太成棒主球場觀賞職棒賽事充滿許多樂趣等。」

「而萊恩酷和順旗艦店開設也讓亞太棒球園區增加新亮點，期待成為棒球朝聖據點，而臨近也有國立臺灣歷史博物館，讓來到亞太棒球園區是一個半日以上的生活體驗。」